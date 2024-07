Frederico Pinheiro, antigo adjunto de João Galamba, terá copiado e guardado documentos classificados em segredo de Estado em discos externos em casa durante mais de um ano — desde abril do ano passado até ao início desta semana, quando foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. A notícia foi esta sexta-feira avançada pela CNN Portugal, sendo que após a sua publicação Frederico Pinheiro emitiu um esclarecimento.

O ex-adjunto do antigo ministro das Infraestruturas disse, através de uma nota escrita, que “continuam a ser publicadas informações falsas” a seu respeito e que “por estar comprometido ao cumprimento do segredo de justiça — como deveriam estar todas as partes envolvidas” — não vai efetuar “mais nenhum comentário”.

Os documentos guardados — que incluirão uma cópia dos planos do Governo para a TAP e a localização do novo aeroporto — colocarão, alegadamente e segundo a CNN Portugal, Frederico Pinheiro em risco de enfrentar uma acusação judicial por falso testemunho. Isto porque quando foi ouvido na Comissão de Inquérito à TAP afirmou não guardar ficheiros classificados.

Esta alegada acusação juntar-se-á ao crime de acesso ilegítimo a documentos classificados. Frederico Pinheiro teria os documentos, que foram apreendidos pela PJ durante as buscas, em casa desde o ano passado, quando foi exonerado por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes às suas funções e, posteriormente, terá levado à força o computador de serviço do Ministério das Infraestruturas.