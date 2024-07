Desacatos que envolveram cerca de 20 pessoas num bar em Carcavelos, perto da meia-noite de terça-feira, acabaram com um jovem de 22 anos a ser esfaqueado no tórax e no pescoço. O jovem acabou por não resistir aos ferimentos, confirmou o Observador junto do Comando Metropolitano da PSP. Um suspeito entregou-se duas horas depois na GNR de Vialonga, assumindo a autoria do crime, depois de inicialmente ter fugido do local, acrescenta a CNN Portugal.

Os desacatos ocorreram perto do bar Grande Onda, em frente à praia de Carcavelos. O alerta foi dado às 23h50 mas quando as autoridades chegaram ao local a vítima já estava em paragem cardiorespiratória. As manobras de reanimação não surtiram efeito e o óbito foi declarado.