É a primeira reação pública de Bella Hadid à controvérsia que associa o seu nome e imagem a uma campanha publicitária para a marca desportiva Adidas que acabou por ser retirada do ar após protestos do Governo de Israel. “Se tivesse sido informada, do fundo do meu coração, nunca teria participado. Nunca me envolveria conscientemente com qualquer arte ou trabalho que estivesse ligado a uma tragédia horrível de qualquer tipo. Antes do lançamento da campanha, não tinha conhecimento da ligação histórica com os atrozes acontecimentos de 1972″, escreveu a modelo num comunicado partilhado no Instagram esta terça-feira.

Na campanha, a norte-americana promovia o modelo de ténis SL72, originalmente lançado nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, onde 11 elementos da comitiva israelita foram mortos num ataque de um grupo extremista pró-Palestina denominado Setembro Negro. Israel criticou duramente a campanha e acusou a modelo e o seu pai, de origem palestiniana, de promover frequentemente “difamações de sangue e conspirações anti-semitas contra os judeus”.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.

Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.

Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd

— Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024