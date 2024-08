Um homem, de 49 anos, foi detido pela GNR no concelho de Portalegre por suspeitas de violência doméstica contra a companheira, de 44 anos, envolvendo coação psicológica e emocional, revelou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o homem foi detido, na quinta-feira, através do Posto Territorial de Portalegre, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Na sexta-feira, o suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Portalegre, que lhe decretou como medidas de coação a proibição de contactar e permanecer a menos de 100 metros da residência da vítima, lê-se no comunicado.

No âmbito da investigação em curso por violência doméstica, os militares da Guarda “realizaram diligências que permitiram apurar que o agressor exercia de forma continuada coação psicológica e emocional sobre a vítima“, tendo, por isso, sido detido.

Nesta ação policial, que contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Portalegre, a GNR apreendeu cinco armas de caça, dois punhais, um bastão de madeira, um machado, um cutelo, três facas, um zagalote, 208 cartuchos e 16 munições.

“A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”, destacou a força de segurança.