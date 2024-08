Foi encontrado sem vida um turista português de 68 anos num hotel em El Poblado, um bairro em Medellín, na Colômbia, que terá morrido por causas naturais. Trata-se do 38.º estrangeiro a morrer na região, o que levou o Presidente da Câmara de Medellín a pedir celeridade na determinação dos motivos das mortes que ainda estão por apurar.

A morte ocorreu por volta das 4h30 de segunda-feira, num dos quartos do Hotel York Luxury Suites, de cinco estrelas, no sudeste da cidade. Segundo o El Colombiano, o corpo — encontrado pela companheira — não apresentava sinais aparentes de violência. A análise preliminar de um médico legista, que fez várias avaliações médicas e uma verificação dos antecedentes, aponta para morte por causas naturais.

O homem, identificado como Elder Amaral, é o 38.º turista estrangeiro (o primeiro português) a morrer este ano em Medellín e no Vale de Aburrá, dos quais pelo menos 15 morreram por causas naturais e em oito casos a causa está por apurar. O jornal escreve que 12 mortes aconteceram devido a episódios violentos (homicídios, acidentes ou suicídios).

Especificamente em El Poblado, trata-se da 19.ª morte registada de um estrangeiro. É naquele município que se registam mais casos.

O presidente da Câmara de Medellín, Federico Gutiérrez, pediu celeridade na determinação das causas das mortes por apurar, salientando que grande parte dos casos conhecidos apontam para mortes naturais. “Precisamos que a medicina legal esclareça rapidamente a maioria dos casos de mortes [cuja causa está] por determinar. Na grande maioria dos casos de mortes por determinar não há indícios de violência ou de roubo e, na grande maioria dos [restantes] casos, presume-se que são mortes naturais”, afirmou, citado pela revista Semana.

A secretaria de segurança de Medellín garante que os estrangeiros podem visitar a cidade de forma tranquila durante todo o ano. A cidade é a que recebe maior número de turistas estrangeiros em todo o país (1,4 milhões), mas não é a que regista mais morte violentas (é ultrapassada por Cali e Cartagena).