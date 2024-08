O lançador do peso Tsanko Arnaudov e a velocista Cátia Azevedo já concluíram as suas participações olímpicas. Mas o momento mais marcante para os dois dos Jogos de Paris pode não ter sido as provas que realizaram no Stade de France, mas sim o pedido de casamento na Aldeia Olímpica.

O casal posava para fotografias em frente aos icónicos anéis olímpicos, quando Tsanko Arnaudov se ajoelhou e pediu Cátia Azevedo em casamento. Depois de um “não, não, não” stressado, a corredora acabou por dizer um “sim” emocionado, perante os gritos da comitiva que se encontrava com eles. O vídeo do momento foi partilhado por Cátia Azevedo no seu Instagram e rapidamente se espalhou pela internet.

O lançador do peso, Tsanko Arnaudov, pediu a corredora Cátia Azevedo em casamento nos Jogos Olímpicos ❤️???????? pic.twitter.com/XJVRFLpPNZ — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 7, 2024

O casal sai de Paris feliz, apesar de os resultados nas provas não terem sido os melhores. Cátia Azevedo falhou as finais de 400 metros, depois de um oitavo lugar nos apuramentos, que a atirou para as rondas de repescagem, onde se ficou pelo quinto lugar. Ainda assim, nesta prova, conseguiu assinar a sua melhor marca do ano, correndo a pista em 52,04 segundos.

Já Tsanko Arnaudov fez um lançamento que não passou dos 21 metros e lhe deu um oitavo lugar no seu grupo de apuramento. No total, os seus 20,31 metros foram a décima sexta marca da competição, o que não foi suficiente para ir à final.

O casal português não foi o único a encontrar felicidade em Paris. A capital francesa está a fazer jus ao título de cidade do amor: este é já o terceiro pedido de casamento nos doze dias de Jogos Olímpicos. Na passada sexta-feira, Huang Ya Qiong, atleta chinês, pediu Li Yuchen em casamento depois de a namorada ter ganho a medalha de ouro na competição de pares mistos de badminton.

Na terça-feira, a corredora francesa Alice Finot completou a prova de 3000 metros obstáculos em 8 minutos e 58,67 segundos. Apesar do quarto lugar, a apenas três segundos do pódio, Finot quebrou o recorde europeu da modalidade Na celebração, a atleta correu para o público e retirando um pin do seu equipamento, ajoelhou-se perante o namorado. Pedido aceite, Estádio olímpico em euforia.