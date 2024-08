Para além de destruir muitas casas e matar seis pessoas o furacão Debby também ajudou a polícia. No estado da Florida, nos Estados Unidos da América (EUA), várias embalagens de cocaína surgiram numa praia em Florida Keys, depois de a tempestade varrer a região.

As drogas foram encontradas por um civil, que contactou as autoridades locais. O chefe de patrulha da divisão de Miami do controlo de fronteiras dos EUA, Samuel Briggs II partilhou o conteúdo encontrado na rede social X, revelando os 25 pacotes, com mais de 30kg.

“A patrulha do controlo de fronteiras confiscou as drogas, que têm um valor superior a 1 milhão de dólares“, adicionou Briggs.

Este achado vem após as devastadoras consequências da tempestade tropical que tem afetado o sudeste norte-americano com uma combinação de chuvas fortes e ventos a mais de 72km/h. Foram registadas 6 vítimas mortais desde a chegada do furacão Debby aos Estados Unidos da América.