O mercado dos hipercarros, desportivos com potências bem acima de 1500 cv, volta a estar particularmente animado e logo por um modelo que até o próprio construtor reconhece que as vendas estão aquém do objectivo. Falamos do Nevera da Rimac, hiperdesportivo coupé de dois lugares com 1914 cv, que anuncia uns impressionantes 412 km/h de velocidade máxima e uns incríveis 0-100 km/h em somente 1,97 segundos. As características técnicas colocam este modelo croata entre os mais rápidos do mercado, independentemente do combustível utilizado, e claramente na liderança entre os veículos eléctricos, mesmo que os “irmãos gémeos” não andem longe (como pode ver aqui e aqui).

Apesar de admitir que os clientes ricos não compram o Nevera por ser eléctrico, não produzir ruído e, por isso mesmo, lhe faltar emoção, a Rimac não desistiu da tecnologia eléctrica que domina e lançou uma versão ainda mais exuberante do seu hiperdesportivo, que baptizou Nevera R. O preço dispara de 2 milhões de euros (antes de impostos) para 2,3 milhões, o mesmo acontecendo com a potência e a capacidade de aceleração.

Os 300.000€ adicionais garantem ao Nevera R um incremento de potência, que salta (mas pouco) de 1914 cv para 2017 cv. Estes 103 cv adicionais seriam fundamentais em qualquer desportivo do mercado, mas num hiperdesportivo deste gabarito são mais uma gota de água de potência num imenso oceano, que se traduz num aumento de 5,4%, o que num modelo tipo Golf R, com cerca de 300 cv, equivaleria a um anúncio de 316 cv. A par deste ligeiro incremento de potência, a Rimac reduziu a capacidade da bateria, passando dos “enormes” 120 kWh para uns mais comedidos 108 kWh. Isto permite ao Nevera R baixar o peso em 35 kg face ao Nevera, o que não o impede de anunciar uns generosos 2277 kg.

Limitado a 350 km/h — apesar do construtor prometer libertar o seu potencial até aos 412 km/h em eventos em pista organizados pela marca —, o Nevera R recorre a uma imponente asa fixa traseira para aumentar a downforce em 15%, até aos 400 kg. A Rimac afirma ainda que apurou a eficiência aerodinâmica em 10% e a aderência lateral em 5%, o que torna o Nevera R mais rápido na pista de Nardo, no sul de Itália, em 3,8 segundos — um ganho considerável num circuito com somente 6,22 km de perímetro. Tal permite antever um ganho bem superior numa volta aos 20,8 km ao “Inferno Verde” do Nürburgring, na Alemanha. Também ajuda à rapidez do Nevera R em pista o facto de estar equipado de série com pneus Michelin Cup 2, em vez dos Michelin Sport 4S a que recorre a versão normal do Nevera. Simultaneamente, o Nevera R reivindica a mesma capacidade de aceleração de 0-100 km/h, mas reduz de 4,42 para 4,38 segundos a aceleração de 0-200 km/h, enquanto os 0-300 km/h caem de 9,22 para 8,66 segundos.