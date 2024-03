Há dois homens que dominam a tecnologia dos veículos eléctricos, ainda que em segmentos distintos, uma vez que se o croata Mate Rimac lidera entre os hiperdesportivos com os 1914 cv do Nevera, Elon Musk é quem dá cartas com os 1020 cv da berlina familiar Model S Plaid. Mas o CEO da Tesla anunciou na passada semana que a Tesla vai revelar a versão definitiva do Roadster ainda em 2024 e, mais do que isso, garantiu que o coupé desportivo será capaz de ir de 0-96 km/h (0-60 mph) em menos de 1 segundo, quase metade do tempo necessário para o Nevera superar essa fasquia. Significa isto que Mate e Musk começam a disputar o mesmo mercado, pelo que é curioso conhecer a opinião do croata a respeito desta meta.



Elon Musk surpreendeu o mercado com as suas revelações a propósito do novo Roadster, coupé desportivo que mostrou brevemente durante a apresentação do Tesla Semi, o camião eléctrico para semi-reboques, em Novembro de 2017. As informações agora tornadas públicas pelo CEO da Tesla, através da (sua) rede social X, além de incluírem o ano para a revelação da versão definitiva do Roadster (2024) e o arranque das entregas (2025), apontam para uma capacidade de aceleração brutal.

Actualmente o desportivo de série mais rápido do mundo é o Nevera, que anuncia 1,97 segundos de 0-100 km/h (1,74 segundos de 0-60 mph), mas Musk prometeu que o Roadster seria capaz de baixar de 1 segundo de 0-60 mph, ou seja, garantindo um tempo inferior em mais de 0,74 segundos ao Nevera, o que permite prever a possibilidade de ir de 0-100 km/h em cerca de 1,2 segundos. E tudo graças a um pack extra que inclui os foguetes a ar frio desenvolvidos pela SpaceX.

Na tentativa de perceber se o próximo coupé da Tesla, que não deverá aproximar-se dos 1914 cv do Nevera, poderá infligir tamanha derrota ao hiperdesportivo croata, Mate Rimac foi pressionado a comentar, através das redes sociais. E o engenheiro não se furtou a avançar com uma análise fundamentada, tanto mais que começou por admitir que já tinham realizado cálculos nesse sentido. Para Mate, baixar de 1 segundo de 0-60 mph “é possível, mas apenas com foguetes”, referindo-se aos thrusters que a nave da SpaceX usa para acoplar com a Estação Espacial Internacional e a que os satélites da Starlink também recorrem para se reposicionar no espaço.

O responsável pela Rimac avança que para atingir 100 km/h em menos de 1 segundo com motores eléctricos convencionais ligados aos eixos, “é necessário colocar cerca de 30.000 Nm de binário nas rodas, o que implica motores, inversores, transmissão e semi-eixos massivos”, recordando que tudo isto faz disparar o peso, limitando a rapidez e o comportamento. Depois, para os pneus garantirem a necessária tracção, é preciso recorrer a uma ventoinha para extrair o ar sob o chassi, colando o carro ao solo ao gerar uma downforce tremenda. Tudo isto pesa, pelo que acaba por tornar o carro mais lento e exigir mais potência, o que dá a entender que será muito difícil atingir os 100 km/h num segundo apenas com motores eléctricos num veículo produzido em série e destinado a circular em estrada. E Mate sabe do que fala, pois é ele quem lidera a equipa que está a desenvolver o próximo Bugatti com motor híbrido V16.

Analisando especificamente o que se sabe do Roadster, Mate Rimac afirma que o Tesla pode conseguir ser assim rápido, mas apenas com os thrusters, confirmando que a Rimac já fez testes em simulador e “é possível”. Mas é necessário ter em conta que “os foguetes têm ar pressurizado para funcionar apenas durante 2 a 3 segundos”, período a partir do qual obrigam o veículo a transportar muito peso morto a bordo, referindo-se aos “tanques, compressor, válvulas e os foguetes”. O certo é que desde o início que a Tesla disse estar a desenvolver, em colaboração com a SpaceX, um sistema de thrusters para ajudar o Roadster na aceleração e até na travagem e em curva. E tendo em conta o que a SpaceX já conseguiu inovar na indústria aeroespacial, não é de espantar que a empresa volte a conseguir tirar mais um coelho da cartola.