O rei Carlos III já chegou a Southport para se encontrar com algumas crianças que sobreviveram ao ataque à faca em que três meninas foram mortas. Os homicídios de Bebe King, de seis anos, Elsie Dot Stancombe, de sete, e Alice da Silva Aguiar, de nove, descendente de pais madeirenses, aconteceram no passado dia 29 de julho durante uma aula de dança do Hart Space Community Center, com a temática de Taylor Swift.

O monarca teve uma reunião privada com as crianças, as suas famílias e outras pessoas que estavam naquela aula de dança quando aconteceu o ataque, que resultou ainda em 10 feridos graves, dois dos quais adultos, segundo noticia o The Telegraph. Na quarta-feira, dia 21 de agosto, o soberano vai encontrar-se com as famílias das vítimas em Londres.

Ao chegar à Câmara Municipal de Southport, Carlos III cumprimentou a multidão que o aguardava e parou para observar as flores ali colocadas em memória das vítimas. Em seguida foi levado para o interior do edifício para se encontrar com as crianças e adultos que testemunharam o ataque do mês passado.

Axel Rudakubana, de 18 anos (tinha 17 na altura em que cometeu os assassinatos), foi acusado de três crimes de homicídio e 10 crimes de tentativa de homicídio e será presente a tribunal, em Liverpool, a 25 de outubro para uma audiência de preparação antes do julgamento.

Um dia após o ataque o rei Carlos III emitiu um comunicado onde lamentava o sucedido e dizia estar “profundamente chocado”. “Enviamos as nossas mais sinceras condolências e orações às famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida de forma tão trágica e a todos os afetados por este ataque verdadeiramente terrível”, referia o comunicado.

Esta visita do rei acontece depois de Carlos III ter apelado à unidade face aos tumultos que têm acontecido no país após os ataques. Citado pelo The Telegraph, o monarca disse ainda ter sido “encorajado pelos muitos exemplos de espírito comunitário que combateram a agressão e a criminalidade de alguns com a compaixão e resiliência de muitos” e apresentou os seus “sinceros agradecimentos” à polícia pelo trabalho que tem desempenhado.

O rei chegou esta segunda-feira, dia 19 de agosto, a Balmoral, na Escócia, para as tradicionais férias de verão e à chegada foi recebido na residência real, para onde a família real britânica tradicionalmente se retira no final desta estação, com uma pequena cerimónia. Tal como é costume quando se encontra na Escócia, o rei usou um kilt enquanto inspecionava as tropas da Companhia Balaklava, o 5º Batalhão do Regimento Real da Escócia.