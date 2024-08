Cristiano Ronaldo lançou um canal do YouTube intitulado “UR – Cristiano” e conta com mais de um milhão de subscritores em pouco mais de uma hora. Arrancou esta quarta-feira, dia 21 de agosto, com 11 vídeos de diferentes conteúdos, onde se destaca uma conversa com Georgina Rodríguez. “Tenho uma grande surpresa para vocês”, começa por dizer o internacional português antes de anunciar o novo projeto.

Numa sala em que as paredes têm retratos de Ronaldo e onde há dois manequins com a camisola da Seleção Nacional e do Al Nassr, o jogador português surge sentado num sofá, ao lado de Georgina, e a explicar que apenas a mulher podia ser a primeira convidada — o que dá a entender que o novo projeto poderá incluir de uma espécie de podcast com outros convidados.

Num ambiente descontraído, Ronaldo explica que se trata de um projeto “pensado há muitos anos” e que a “oportunidade de o tornar real” surgiu neste momento. “É uma forma de poder estar mais próximo dos meus fãs, das minhas pessoas, [depois de] tantos anos de futebol, creio que é a plataforma ideal para poder partilhar um pouco da minha vida, das minhas coisas, num conteúdo orgânico e original”, referiu o jogador português que atualmente joga na Arábia Saudita.

Georgina Rodríguez descreve-o como um “projeto promissor” e “com êxito assegurado“, principalmente pelo “magnetismo” que Ronaldo consegue junto das pessoas e a “curiosidade que gera nos fãs e no mundo”. O jogador português sublinha que o apoio da mulher é muito importante para o novo projeto, não só pelos seguidores que tem, mas também para que, juntos, possam mostrar ao mundo um pouco do que são — “É um orgulho partilhar estes momentos contigo, partilhar, divertirmo-nos, passarmos um bom bocado e demonstrar aos nossos fãs que temos uma relação saudável”, afirma Ronaldo, com Georgina Rodríguez a acrescentar que é importante mostrar às pessoas que “são de carne e osso”.

Nos restantes vídeos, Ronaldo e Georgina fazem quizz um sobre o outro, partilham locais que são especiais para ambos, mas o atleta português também se dá a conhecer em vários vídeos, ao revelar quais as suas paixões em determinadas áreas, ao recordar alguns dos melhores momentos da carreira e a momentos com o filho mais velho a jogar futebol.