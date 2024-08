“O Governo não legislou e não tem em circuito legislativo nenhuma iniciativa à morte medicamente assistida“. A garantia foi dada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas após o Conselho de Ministros, nas quais reforçou que “não existe no sistema informático do processo legislativo do Governo” qualquer diploma sobre a eutanásia.

O esclarecimento surge após o CDS-PP, partido que integra o Governo na sequência de um acordo de coligação firmado com o PSD nas últimas eleições, ter questionado o ministro dos Assuntos Parlamentares se o Executivo mudou de posição sobre esperar por uma decisão do Tribunal Constitucional antes de avançar com a regulamentação da lei.

Numa resposta enviada aos deputados do PS, o Governo disse estar a tratar da regulamentação em atraso em relação à lei já aprovada. O CDS, que sempre foi contra a despenalização, parece ter sido apanhado de surpresa pelas novidades do Executivo e, no requerimento que enviou ao Governo, pergunta se está em causa um “lapso de comunicação”. Versão que o Governo parece corroborar com as declarações de Leitão Amaro.

[Já saiu o quarto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo e o terceiro episódios]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado por duas vezes pelos jornalistas esta quinta-feira, o ministro foi peremptório em relação à inexistência de procedimentos que tenham dado início à preparação da iniciativa relativa à eutanásia.

Leitão Amaro respondeu também a questões relativas à proposta de referendo sobre imigração do Chega, que André Ventura já apresentou como um elemento condicional para a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2025. O PSD quebrou, assim, o silêncio sobre a proposta do terceiro maior partido no Parlamento.

O ministro garantiu que a abordagem às negociações do documento serão de um “recato leal e sincero com todos os partidos”. “É isso que continuaremos a fazer e discutiremos com recato com todos os partidos as matérias do OE”, reforçou.

Referindo-se, de forma isolada, à imigração, o ministro defendeu que o Governo “tomou medidas para regular de forma humana e realista a imigração”. Mencionou a medida que visa terminar com uma fonte de imigração desregrada — a suspensão do mecanismo da manifestação de interesses. “Este Governo está e continuará a atuar para ter uma imigração regulada e não desregrada como era”, assegurou.