Siga aqui o nosso artigo em direto sobre o conflito no Médio Oriente

A explosão coordenada de pagers alegadamente sabotados em posse de elementos do Hezbollah matou pelo menos nove pessoas e feriu quase três mil. O grupo xiita libanês atribui a totalidade das culpas a Israel e garante retaliação.

O número de vítimas foi confirmado pelo ministro da Saúde libanês, Firas Abiad, que revelou ainda que uma rapariga de oito anos entre os mortos. Adicionalmente, 200 dos 2.800 feridos estão em estado crítico, apresentando lesões na cara, mãos e abdómen. Entre os afetados estão o embaixador iraniano em Beirute, Mojtaba Amani, cujos ferimentos são ligeiros, e ainda vários dirigentes do Hezbollah, ainda que nenhum deles seja o líder, Hassan Nasrallah.

De acordo com a Al Jazeera, os pagers — dispositivos utilizados para comunicação — foram sabotados e detonados num ataque coordenado que representa um “desenvolvimento importante” no conflito entre Israel e o grupo libanês. Várias explosões em simultâneo foram relatadas por todo o país.

According to Lebanese sources, hundreds of civilians have been injured due to the detonation of numerous communication devices (pagers) carried by resistance members in Lebanon, possibly caused by an Israeli malware attack. pic.twitter.com/yBQ2MuUhjv

— Quds News Network (@QudsNen) September 17, 2024