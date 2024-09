Pelo menos 20 pessoas (incluindo pelo menos sete elementos do Hezbollah) morreram e mais de 450 ficaram feridas esta quarta-feira na capital do Líbano, Beirute, na sequência de uma onda de explosões simultâneas de walkie-talkies usados pelos operacionais do grupo fundamentalista xiita que controla o sul do Líbano.

Esta onda de explosões em walkie-talkies acontece um dia depois de um episódio semelhante com pagers usados pelos membros do Hezbollah. Na terça-feira, pelo menos 12 pessoas morreram depois de vários pagers armadilhados terem sido detonados em simultâneo por uma mensagem.

Os dois ataques que visaram os equipamentos de telecomunicações utilizados pelos elementos do grupo xiita estão a ser atribuídos a Israel, que não confirmou oficialmente qualquer envolvimento num ataque contra o Líbano. A suspeita principal levantada por vários grupos no mundo árabe e por vários observadores internacionais é a de que Israel tenha armadilhado centenas de pagers e walkie-talkies encomendados pelo Hezbollah, detonando-os à distância com o objetivo de causar o máximo dano possível em operacionais do grupo libanês.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o estado em que ficaram os aparelhos depois das explosões.

Images circulating online purport to show communication devices used by Hezbollah that exploded in Lebanon. pic.twitter.com/xV8tIFGDDh — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2024

Apesar de armadilhados com uma pequena quantidade de explosivos, os equipamentos de telecomunicações encontram-se muito perto do corpo dos operacionais, pelo que as explosões, ainda que relativamente pequenas, causaram um grande impacto.

As primeiras notícias sobre as explosões começaram a circular pouco depois das 17h locais (15h em Lisboa) e davam conta de várias explosões simultâneas na zona de Dahiyeh, nos subúrbios a sul de Beirute. Imagens divulgadas através das redes sociais mostraram o momento de uma das explosões, que ocorreu no meio de uma multidão que se encontrava reunida justamente para o funeral de uma pessoa que morrera no dia anterior, na onda de explosões em pagers.

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

Pelo menos duas das explosões ocorreram quando os walkie-talkies se encontravam dentro de carros, o que resultou em incêndios também nessas viaturas. A dada altura, foi também noticiado que se registaram explosões em sistemas caseiros de produção de energia solar.

De acordo com o The Times of Israel, os walkie-talkies terão sido comprados há cerca de cinco meses, na mesma altura em que foram comprados os pagers que explodiram na terça-feira — o que adensou as suspeitas de que se tratou de um ataque coordenado.

Há ainda várias dúvidas sobre de onde vieram os pagers e os walkie-talkies e sobre como e quando poderão ter sido adulterados. Os pagers são da marca Gold Apollo, uma empresa de Taiwan que entretanto já veio negar responsabilidade sobre o caso, garantindo que os equipamentos foram produzidos por uma empresa europeia que tinha autorização para comercializar a marca asiática. Em causa estaria a empresa BAC, com sede em Budapeste (Hungria).

Contudo, as autoridades húngaras já vieram dizer que aquela empresa seria apenas uma intermediária e que os aparelhos em causa não tinham passado pelo território húngaro.

Já os walkie-talkies serão de fabrico japonês, mas de acordo com a CNN estará em causa um modelo já descontinuado pela empresa japonesa ICOM.

Na sequência destas duas ondas de explosões em Beirute, foi já anunciado que o Conselho de Segurança da ONU se vai reunir na sexta-feira com o tema em cima da mesa. Isto depois de António Guterres, o secretário-geral da ONU, já ter alertado para o “grave risco de uma escalada dramática” no Líbano.

Esta quarta-feira, a CNN também noticiou, citando três fontes com conhecimento destas contactos, que o governo israelita teria informado os Estados Unidos de que iria levar a cabo um ataque contra o Hezbollah no Líbano na terça-feira, embora não tenha dado os detalhes do ataque ao governo norte-americano.

De acordo com a CNN, terá mesmo havido um telefonema entre o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, e o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, na manhã de terça-feira, horas antes de começarem a registar-se várias explosões em dispositivos de comunicação usados por operacionais do Hezbollah. Ainda de acordo com a CNN, terá mesmo sido Israel a estar por trás das explosões nos pagers e nos walkie-talkies, que terão sido armadilhados e detonados à distância em simultâneo.