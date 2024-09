A recente divulgação de registos financeiros do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tornou público um pagamento de 237 mil dólares (cerca de 228 mil euros) feito à sua mulher, Melania Trump, para esta fazer um discurso num evento dos Log Cabin Republicans, em abril deste ano. A origem do dinheiro é desconhecida e questiona-se a possibilidade de existir conflito de interesses.

À CNN, o presidente da referida associação de republicanos LGBTQ+, Charles Moran, garantiu que a quantia em questão não foi paga pela organização do evento. “Se não foi a organização a pagar pela sua aparição, teria de ser listado o nome do dador, segundo as regras de ética. De outra maneira é impossível contemplar se há conflitos de interesses”, explicou à mesma estação televisiva Virginia Canter, conselheira-chefe de ética da associação Citizens for Responsibility and Ethics. Disse também que este pagamento “parece ser para benefício próprio”, numa prática que qualificou como pouco usual.

Nos EUA, o pagamento de elevadas quantias a importantes figuras políticas para aparições públicas é muito comum. A título de exemplo, o casal Clinton recebeu por discursos públicos mais de 153 milhões de dólares (aproximadamente 137 milhões de euros) entre o final do mandato de Bill em 2001 e o início da candidatura de Hillary para as presidenciais de 2016, segundo análise da CNN. Contudo, o detalhe que o torna raro é o facto das aparições se terem dado em tempo de campanha. No entanto, no caso de Melania, o detalhe que o torna raro é o facto das aparições se terem dado em tempo de campanha.

Os contornos do pagamento à ex-primeira-dama estão igualmente a ser questionados pela gestão que tem sido feita da imagem de Melania, na campanha para as presidenciais norte-americanas de 5 de novembro. A mulher de Trump tem estado muito menos presente nos vários eventos republicanos, em comparação a campanhas anteriores. Na convenção republicana de julho em Milwaukee, apareceu fugazmente sem ter direito a discurso, ao contrário do que aconteceu na campanha de 2016.

A antiga primeira-dama teve uma nova aparição num evento dos Log Cabin Republicans, em julho, sendo que ainda não há informação se terá sido paga para o fazer uma segunda vez – os relatórios financeiros do ex-presidente relativos a esse mês ainda não foram divulgados. Uma fonte anónima disse à CNN que foi feito um pedido a um dador para o segundo evento, semelhante ao que é agora conhecido. A mesma fonte disse que Ric Grenell, antigo embaixador americano na Alemanha e aliado de Trump, foi quem fez tal pedido e que tem também ajudado Melania noutros negócios.

A assessora de Melania Trump recusou-se a responder às perguntas da CNN. Stephanie Grisham, antiga secretária de imprensa de Trump e assessora principal da primeira-dama durante o mandato presidencial, agora crítica do ex-presidente, disse que consegue imaginar que Melania tenha dito “se fosse para investir tempo na campanha, teria de ser paga por isso”. “Quando estávamos na Casa Branca, ela estava sempre muito preocupada com as pessoas fazerem dinheiro com a sua figura, porque sentia que devia ser ela a recebê-lo”, lembrou ainda.