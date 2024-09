Um blackout de três dias excecionalmente interrompido. Apesar de ter pedido aos deputados do PSD para suspenderem a participação em debates televisivos e radiofónicos sobre o Orçamento do Estado para 2025, até para evitar criar ruído e ataques desnecessários ao parceiro com quem Luís Montenegro vai negociar esta sexta-feira, Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, rompeu a regra que disse que iria cumprir para participar num debate na Antena 1.

Tal como contava aqui o Observador, numa mensagem enviada esta quarta-feira aos deputados, Hugo Soares garantiu que que iria “dar o exemplo” e abster-se de participar em debates sobre as negociações orçamentais para “evitar criar ruído”, pedindo o mesmo recato aos deputados do PSD até ao encontro de sexta-feira entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS.

Abriu-se uma exceção. Mesmo assegurando que ia dar o exemplo, Hugo Soares participou na manhã desta quinta-feira no programa Entre Políticos na Antena 1, onde debateu com a homóloga do PS, Alexandra Leitão. No próprio programa, que foi gravado ontem, quarta-feira, Hugo Soares justifica que “abriu uma exceção porque o debate estava previamente combinado” e que a regra que impôs se deve a um “excesso de ruído” à volta do debate do Orçamento do Estado.

O líder da bancada social democrata acrescenta ainda que a comunicação social tem fomentado diversos debates com vários deputados das diversas bancadas que “enchem o espaço mediático” e que esta dinâmica “cria ruído, de tal forma que afeta o recato que estas negociações devem ter”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto ao frente a frente com Alexandra Leitão, e sem acrescentar muito mais ao que já tinha dito publicamente em outras ocasiões, Hugo Soares prometeu que o Governo está totalmente empenhado em chegar a bom porto e citou a adaptou a célebre frase de Cavaco Silva ao momento que a Aliança Democrática atualmente atravessa: “Deixem-nos trabalhar”.