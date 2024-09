Como Nasrallah tornou o Hezbollah um dos maiores inimigos de Israel e semeou o caos no Líbano

Já tinham surgido vários avisos. Nos últimos dias, vários dirigentes de topo do Hezbollah tinham sido assassinados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês). Esta sexta-feira, com o recurso a um esquadrão de caças F15I munidos de bombas antibunkers, Telavive lançou um “ataque preciso” e matou Hassan Nasrallah, o principal rosto e secretário-geral do grupo xiita libanês há 32 anos.

Durante as mais de três décadas que esteve à frente do Hezbollah, Nasrallah transformou um grupo de resistência contra a ocupação de Israel no sul do Líbano numa potência regional com um ramo político e um poderoso braço armado. No discurso na Assembleia-geral das Nações Unidas, esta semana, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, definiu a organização islâmica xiita como “terrorista por excelência” e cujos “tentáculos se expandem por todos os continentes”: “Matou mais norte-americanos e franceses do que qualquer grupo, exceto Bin Laden.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para isso, o secretário-geral contou com um precioso aliado: o Irão. E também se aproveitou de um Estado que muitos consideram como falhado: o Líbano. Com quase seis milhões de habitantes, coexistem no país xiitas, sunitas, alauitas, maronitas (uma Igreja Católica oriental em comunhão com a Santa Sé), ortodoxos e protestantes. Esta diversidade religiosa reflete-se no sistema político sectário, implementado desde que o país conquistou a independência de França em meados dos anos 40 do século passado, em que representantes de diferentes credos têm cargos específicos previstos pela Constituição. O Presidente tem de ser maronita, o chefe do governo sunita e o chefe do parlamento xiita.