O Conselho das Comunidades Portuguesas do Círculo da China anunciou esta segunda-feira, em Macau, que a conselheira Rita Santos suspendeu o mandato, na véspera de um plenário mundial do órgão consultivo do Governo português em Lisboa.

Rita Botelho dos Santos “conselheira das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, e presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, decidiu suspender o seu mandato, a fim de se dedicar plenamente ao apoio do processo de eleição” do novo chefe do Governo de Macau e “à sua participação nas eleições para a Assembleia Legislativa de Macau, em 2025”, indicou em comunicado.

A decisão “de suspender temporariamente o mandato de conselheira das Comunidades Portuguesas reflete o seu compromisso em assumir novos desafios e continuar a ser uma voz ativa e influente para os portugueses em Macau”, avançou.

“Durante este período de transição, os conselheiros Rui Marcelo e Marília Coutinho continuarão a representar o Círculo da China, assumindo o cargo de 3.º Conselheiro efetivo, em substituição, Luís Nunes, o primeiro suplente dos conselheiros do Círculo da China” (Macau, Hong Kong, China continental, Tóquio, Seul, Banguecoque e Singapura), adiantou-se na mesma nota.

Antiga secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), Rita Santos exerce ainda o cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), liderada pelo deputado português à Assembleia Legislativa (AL) de Macau José Pereira Coutinho.

O deputado tinha renunciado a 2 de fevereiro de 2021 ao mandato de conselheiro das Comunidades Portuguesas, para o qual tinha sido eleito em 2015, pelo círculo da China, Macau e Hong Kong, de acordo com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Pereira Coutinho, que integra o colégio de 400 membros que elegem o chefe do executivo de Macau, disse esta segunda-feira à TDM Rádio Macau que Rita Santos vai estar na lista da ATFPM candidata às eleições para a AL de 2025.

O deputado escusou-se a avançar em que lugar se vai apresentar Rita Santos na futura lista. Nas eleições legislativas de 2021, a lista apoiada pela ATFPM elegeu José Pereira Coutinho e Che Sai Wang.

Quase um ano após serem eleitos, os conselheiros portugueses reúnem-se na terça-feira pela primeira vez em plenário mundial, em Lisboa, num encontro em que será escolhido o presidente do Conselho Permanente deste órgão consultivo do Governo emigração.

O CCP reúne ordinariamente em plenário, uma vez por mandato, e extraordinariamente quando, por motivos especialmente relevantes, isso se justifique.

Dos 90 lugares disponíveis, foram eleitos 76 conselheiros, em 52 círculos eleitorais, para um mandato de quatro anos, durante o qual poderão ser consultados pelo Governo sobre as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.