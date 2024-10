Siga aqui o liveblog sobre a situação no Médio Oriente

O possível sucessor de Hassan Nasrallah na liderança do Hezbollah, Hashem Safieddine, foi morto num ataque aéreo israelita na passada quinta-feira? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e as Forças de Defesa de Israel (IDF) discordam na resposta. O chefe do governo diz que foi eliminado, o porta-voz das IDF recusa-se a confirmar a sua morte.

“Israel vai ganhar. Degradámos as capacidades do Hezbollah, eliminámos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah e os sucessores de Nasrallah e os sucessores dos seus sucessores. Hoje, o Hezbollah está mais frágil”, afirmou Benjamin Netanyahu numa declaração em vídeo, publicada esta terça-feira, em que se dirigia ao povo libanês.

Prime Minister Netanyahu delivers an open and direct message to the people of Lebanon. Among others, he says, 'We eliminated Nasrallah's successor and the successor of Nasrallah's successor. pic.twitter.com/3DEbSe5kq5 — AP (@AP_from_NY) October 8, 2024

Netanyahu utilizou esta declaração como mote para fazer um apelo aos libaneses: “Podem tomar conta do vosso país e devolvê-lo ao caminho da paz e da prosperidade”. Segundo o primeiro-ministro israelita, a fragilidade que Israel impôs ao Hezbollah ao longo do último ano, permite agora aos libaneses retirar todo o poder que sobra ao grupo xiita, alinhado com o Irão, algo que não se proporcionava há mais de duas décadas.

Ilustrando a ofensiva israelita no Líbano, que se intensificou nas últimas semanas com a invasão terrestre, como uma oportunidade de libertação para o país, Netanyahu acrescentou que caso os libaneses não aproveitem a oportunidade, “o Hezbollah vai continuar a tentar lutar contra Israel a partir de áreas densamente povoadas, à vossa custa”.

As Forças de Defesa israelitas têm focado muitos dos seus ataques aéreos em Dahiyeh, um bastião do Hezbollah no sul de Beirute, matando dezenas de líderes políticos e comandantes militares do grupo libanês, assim como centenas de civis — em todo o país, o Ministério da Saúde libanês registou mais de 2000 mortos.

A morte destes líderes têm sido confirmada por várias fontes. Habitualmente, são avançadas pelos media locais, confirmadas pelas IDF e, por último, assumidas pelo próprio Hezbollah. Contudo, no caso de Safieddine, o relato foi feito apenas pelos media sauditas — e agora, diretamente pelo chefe do governo de Telavive.

Horas depois, as IDF contrariaram esta certeza de Benjamin Netanyahu. “Atingimos a sede dos serviços de informação do Hezbollah em Beirute. Esta é a sede do chefe da divisão de informação, Abu Abdullah Mortada. Sabemos que Hashem Safieddine estava aí com ele.”, confirmou o porta-voz, Daniel Hagari, numa conferência de imprensa, respondendo a uma questão sobre o ataque desencadeado contra Safieddine, que foi ainda mais violento que os ataques da semana anterior, que mataram Nasrallah.

No entanto, Hagari recusou confirmar que o ataque tinha atingido o alvo e Safieddine foi morto. “Os resultados do ataque ainda estão a ser avaliados, o Hezbollah está a tentar esconder os detalhes. Quando soubermos, vamos atualizar o público.“, rematou Hagari, citado pelo Times of Israel.