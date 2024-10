Laurent Vinatier, consultor de um organização não governamental (ONG) suíça de resolução de conflitos militares e cidadão francês, foi condenado esta segunda-feira a três anos de prisão pela justiça russa. Estava em prisão preventiva desde junho, quando foi detido pelas autoridades russas por, alegadamente, não se ter registado enquanto “agente estrangeiro” no país.

O tribunal russo decidiu “declarar o Sr. Vinatier culpado” e “condená-lo a uma pena de prisão de três anos”, anunciou a juíza Natalia Tcheprassova, após o julgamento no tribunal de Zamoskvoretsky em Moscovo. O investigador especialista em estudos pós-soviéticos estava empregado em solo russo pelo Centro de Diálogo Humanitário, uma ONG suíça que faz a mediação de conflitos fora dos circuitos diplomáticos oficiais quando foi detido pelas autoridades russas. Segundo o Le Monde, os advogados do cidadão francês já anunciaram a sua intenção de interpor recurso contra a decisão judicial.

Os investigadores russos alegaram que, além da violação do registo de agentes estrangeiros, Vinatier declarou-se culpado de obter ilegalmente informações sobre os militares, avança o The Kyiv Independent. O mesmo jornal nota a impossibilidade de verificar de forma independente a validade da alegada confissão de Vinatier, já que são conhecidos os métodos de extração violenta de confissões por parte da justiça russa.

O comité de investigação revelou, em junho, através do Telegram, que o indivíduo estava a “recolher propositadamente informações de atividades militares e técnico-militares da Federação da Rússia”. Para esse efeito, continua, o francês “visitou repetidamente o território da Rússia, incluindo a cidade de Moscovo, onde se reuniu com cidadãos russos”. Ora, argumenta este comité que investiga grandes crimes, “estas informações, quando obtidas por fontes estrangeiras, podem ser utilizadas contra a segurança do Estado”.

Em junho, o seu advogado defendeu que o Vinatier não sabia que tinha de se registar como “agente estrangeiro” e pediu que ficasse detido em sua casa, junto com a família, mas o juiz não aceitou e determinou quase dois meses de prisão, até 5 de agosto, quando se decidirá o seu processo.

Um vídeo publicado pelo Comité de Investigação Estatal da Rússia na plataforma Telegram mostra o momento em que agentes de segurança fardados detêm o especialista na esplanada de um café em Moscovo e o levam, sem resistência, para dentro de uma carrinha policial. Na nota que acompanha o vídeo não é identificado o homem que, diz o comité, “durante vários anos”, não cumpriu de maneira intencional a “obrigação estabelecida” de apresentar documentos necessários para o registo de “agente estrangeiro”.