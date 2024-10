Esperou na fila durante 37 minutos, ajudou a empurrar uma eleitora em cadeira de rodas, falou ao telefone e ainda tirou fotografias com um bebé. Esta foi a experiência de Joe Biden, que votou antecipadamente esta segunda-feira, em New Castle, perto de casa, no estado do Delaware.

O atual Presidente preencheu um boletim de voto onde, até há alguns meses, esperava figurar. Mas, mesmo assim, rejeitou que o ato de votar na sua vice-presidente, Kamala Harris, seja um momento agridoce devido à saída da corrida presidencial. “Não, é só doce”, respondeu à repórter da CNN, já com um autocolante de ‘eu votei’ visível na lapela. “Acho que vamos ganhar”.

À saída do local de voto, a imprensa questionou Biden sobre a polémica no comício de Trump em Nova Iorque. Joe Biden classificou os comentários de “simplesmente vergonhosos”. “É abaixo de qualquer Presidente, mas é aquilo a que já estamos habituados. É por isso que esta eleição é tão importante”, declarou. “A maioria dos académicos presidenciais com quem falei disse que a questão mais importante para um Presidente é o carácter. E isso é posto em causa sempre que ele abre a boca.”

Joe Biden, de 81 anos, tem tido uma agenda de campanha relativamente leve nesta reta final, nota a CNN, que conjuga com a agenda oficial de Presidente. A pouco mais de uma semana das presidenciais de 5 de novembro, Biden fará ainda algumas “chamadas de campanha” a favor de Harris. Na sexta-feira, irá a um evento de sindicatos na Filadélfia, que mesmo assim é considerado um evento da agenda oficial e não um ato de campanha dos democratas.