As emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia (UE) diminuíram 8,3% em 2023 em comparação com o ano anterior, dá conta um relatório da Comissão Europeia divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o executivo comunitário, é a “maior queda anual das últimas décadas, com exceção de 2020, ano em que a pandemia levou a uma queda de 9,8% das emissões”.

As emissões líquidas de gases com efeito de estufa são 37% inferiores às emissões de 1990.

A Comissão Europeia anunciou que durante este período o Produto Interno Bruto (PIB) da UE aumentou 68%, o que levou o executivo comunitário a concluir que é possível “dissociar as emissões do crescimento económico”.

Citado no comunicado, o comissário responsável pela Ação Climática do executivo, Wopke Hoekstra, que está em final do mandato, considerou que a UE é hoje “responsável por 6% das emissões globais” e quer demonstrar a todos os “parceiros internacionais” que é possível crescer economicamente e agir para debelar as alterações climáticas.

“O nosso trabalho tem de continuar, tanto a nível interno [da UE] como externo, são evidentes as consequências das alterações climáticas nos nossos cidadãos”, completou o comissário.