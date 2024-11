Quando Donald Trump se sentar na Sala Oval enquanto 47º Presidente dos EUA não vai ser uma estreia para o republicano, que repete o feito alcançado em 2016. Será, no entanto, a primeira vez que um Presidente norte-americano se senta naquela cadeira da Casa Branca enquanto condenado. Já no Senado e Congresso norte-americanos, as estreias que ficam para a história da política do país são várias: a primeira pessoa transgénero foi eleita para o Congresso, foi eleito o primeiro senador de origem coreana e também para representarem os seus Estados no Senado sentam-se pela primeira vez duas mulheres negras ao mesmo tempo.

A democrata Sarah McBride fez esta quarta-feira história enquanto a primeira pessoa transgénero eleita para a Câmara dos Representantes dos EUA. “Obrigado, Delaware! Por causa dos vossos votos e valores. Tenho orgulho em ser o vosso próximo membro do Congresso”, escreveu no X.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.

Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD

