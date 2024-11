Alguém teria de ceder. Na antecâmara da receção do Sporting ao Manchester City, muitas das análises que iam sendo feitas apontavam para a invencibilidade de ambos os conjuntos – com a particularidade de os ingleses não terem sequer sofrido um golo nos três encontros iniciais da Champions. 90 minutos depois, tudo mudou. Mudou a vários níveis, mudou de forma radical. E esse foi um dos principais pontos de viragem para os britânicos: quebraram uma série de 26 jogos sem derrotas na Liga milionária, Pep Guardiola sofreu um dos desaires mais pesados da carreira e os citizens consentiram o terceiro insucesso consecutivo.

Brilhou o Sporting, brilhou o fator casa. Na despedida de Rúben Amorim a Alvalade, os leões somaram a oitava vitória noutros tantos encontros esta temporada com uma média de três golos por jogo (24) com a sua terceira reviravolta numa partida da Champions (algo que não acontecia desde o Schalke 04 em 2014). Em termos históricos, o triunfo igualou o segundo resultado mais expressivo de sempre contra formações de Inglaterra só superado pelo famoso 5-0 ao Manchester United em 1964 numa campanha que coincidiu com a conquista da Taça dos Vencedores das Taças e foi também a segunda maior vitória verde e branca na prova. Curiosidade? Dos seis triunfos mais expressivos na Champions, quatro foram com Amorim no comando, sendo que também o treinador passou a ser o treinador com mais triunfos na competição pelo Sporting.

O destaque individual, esse, entroncou no suspeito do costume. Viktor Gyökeres, que iria travar uma espécie de duelo particular com Erling Haaland, tornou-se o primeiro jogador do Sporting das últimas quatro décadas a marcar três golos num só jogo da principal prova europeia de clubes, algo que só Lourenço (1970) e António Oliveira (1982) tinham conseguido. Nos últimos três encontros, o avançado sueco marcou nove golos, sendo que foi apenas o terceiro jogador a marcar um hat-trick ao Manchester City na Champions depois de Messi e Nkunku. Esta temporada, fez 23 golos num total de apenas 17 encontros. Olhando apenas para os números em 2024, são 53 golos em 51 jogos, sendo que 27 foram marcados… desde agosto. Em todos os registos desde que chegou a Alvalade no verão de 2023, são 66 golos em 67 partidas.

“É sempre bom marcar mas o principal é que ganhámos o jogo. Isso foi o mais importante. Sabíamos que ia ser um jogo difícil mas o Manchester City deixa espaços e também sabíamos disso. Até podíamos ter marcado mais golos mas penso foi um jogo que nos correu bem. Foi uma noite brilhante. Da minha parte, só tento fazer o meu melhor e contra grandes adversários tentamos fazer ainda melhor. Eu tento jogar sempre bem, tal como os meus companheiros. Saída de Rúben Amorim? Vamos sentir muito a sua falta assim como dos outros elementos da equipa técnica pois conseguimos grandes coisas juntos, mas agora só pensamos no jogo de domingo”, comentou no final à SportTV, olhando para a partida em Braga.

Também Rúben Amorim falou sobre o avançado sueco, neste caso para evitar palavras que pudessem ser mal interpretadas mas destacando aquilo que tem feito desde que chegou ao Sporting. “Se posso dizer que não o venho buscar em janeiro? Ainda agora fiz as pazes com os adeptos, nem vou brincar com isso… O Gyökeres está num grande clube e agora só tem é de acabar a época no Marquês”, comentou o técnico, que vai rumar na segunda-feira ao United com uma curiosidade: o novo diretor desportivo com quem irá trabalhar, Dan Ashworth, vendeu Gyökeres em 2021 do Brighton para o Coventry por apenas um milhão de libras…

