Susie Wiles passa de gestora de campanha a chefe de gabinete e preenche o primeiro nome na administração Trump. O anúncio foi feito pelo Presidente eleito esta quinta-feira. “Susie Wiles ajudou-me a alcançar uma das maiores vitórias políticas na história norte-americana”, afirmou Donald Trump em comunicado, citado pela imprensa norte-americana.

O nome de Wiles já era apontado como o nome mais provável para ocupar o cargo. Seis fontes familiares com o processo para a sua escolha destacaram a forma como geriu a campanha de Donald Trump. Com uma presença pública reduzida e muito discreta — recusou mesmo falar durante o discurso de vitória de Trump –, Wiles conduziu a campanha mais bem sucedida do republicano, o que se comprovou na sua vitória esmagadora nas urnas. “Ela comandava com respeito e lealdade. O conceito de rivais numa equipa não se aplica aqui”, relatou uma destas fontes à NBC.

Os elogios foram repetidos por Trump quando confirmou Wiles no cargo. “A Susie é dura, esperta, inovadora e universalmente admirada e respeitada. A Susie vai continuar a trabalhar sem parar para fazer a América grande outra vez”, pode ler-se no comunicado.

O Presidente eleito sublinhou ainda o facto de esta ser uma nomeação histórica, uma vez que será a primeira mulher a ocupar este cargo na Casa Branca. “É uma honra muito merecida ter a Susie como a primeira chefe de gabinete na história dos Estados Unidos. Não tenho dúvidas que vai deixar o nosso país orgulhoso”, rematou Trump.