Para acompanhar o arranque da comercialização na Europa do seu primeiro veículo, o SU7, a chinesa Xiaomi, até aqui conhecida pelos seus telemóveis, levou a sua versão mais desportiva até Nürburgring para registar um tempo por volta-canhão. O SU7 Ultra, ainda um protótipo não comercializado entre nós, não pretendia obter um recorde oficial no circuito que é conhecido como o Inferno Verde, mas sim bater o melhor tempo alcançado pela Porsche com uma versão pré-série da mais recente geração do Taycan, numa fase em que este não estava à venda nem envergava a denominação GT que surgiria mais parte, montando o pack Weissach para pista que apenas era comercializado na Alemanha, o que levou a marca a não acompanhar o registo da volta ao traçado germânico em 7 minutos e 7,55 segundos com o cobiçado placard onde se pode ler “Official Lap Time”, como o que a Porsche conseguiu com o Taycan Turbo S (7.33,3) em 2022, que depois seria batido em 2023 pelo Tesla Model S Plaid, cujo Official Lap Time foi de 7.25,23.

O interior do SU7 Ultra 2 fotos

O circuito alemão de Nürburgring continua a fazer corresponder à volta mais rápida à pista de 20,8 km o estatuto do desportivo mais rápido. As voltas que contam são as oficiais, em que a marca se faz acompanhar por representantes do circuito que certificam que o veículo está de acordo com as especificações de série e que monta pneus homologados para circular em estrada. Depois há os testes privados em que protótipos ou modelos que ainda não estão à venda, sem grande relação com os veículos vendidos ao público, reivindicam “tempos-canhão” que servem para operações de marketing, mas que não têm direito ao estatuto de recorde oficial da pista. A Xiaomi aproveitou a estratégia da Porsche, que nos habituou a rodar no Inferno Verde com protótipos e modelos equipados com kits de transformação produzidos por preparadores externos, para trazer até à Europa o seu SU7 Ultra, que realizou uma volta ao Nürburgring em 6.46,87, infligindo uma “tareia” superior a 20 segundos ao Porsche Taycan e no mesmo registo “não oficial”.

A tecnologia que permite ao Xiaomi bater o Porsche Taycan 4 fotos

A Xiaomi oferece de momento o SU7 nas versões normal, Pro e Max. A versão normal, denominada apenas SU7, monta um motor eléctrico atrás com 299 cv, que é alimentado por uma bateria com 73,6 kWh de capacidade bruta. Tal permite-lhe anunciar 210 km/h de velocidade máxima, 0-100 km/h em 5,3 segundos e uma autonomia de 700 km em WLTP. Isto numa berlina com 4,997 m de comprimento, 1,963 m de largura e 1,455 m de altura, com uma distância entre eixos de 3,0 m, similar pois ao Porsche Taycan e ao Model S. O Xiaomi SU7 Pro recorre à mesma mecânica, mas associa-a a uma bateria com maior capacidade (94,3 kWh), o que eleva os 0-100 km/h para 5,7 segundos (devido ao maior peso da bateria), mas que compensa com uma autonomia de 830 km, valor que parece demasiado optimista, apesar de ser anunciado em WLTP.

A versão mais desportiva do SU7, entre as disponíveis para os clientes, é o SU7 Max, que monta atrás um motor com 374 cv e à frente outro com 299 cv, perfazendo 673 cv e 838 Nm de torque. A capacidade da bateria sobe para 101 kWh, com a velocidade máxima anunciada a atingir 265 km/h. Esta versão reivindica ainda 0-100 km/h em 2,8 segundos e uma autonomia de 800 km, mais uma vez a “cheirar” a optimismo. O SU7 Ultra monta três motores em vez de dois, o que faz a potência disparar para 1526 cv, curiosamente resultantes da soma de dois motores eléctricos que a Xiaomi denomina V8, sendo outro apelidado V6. Com este recurso ao “armamento”, o SU7 Ultra anuncia 0-100 km/h em 1,98 segundos e 350 km/h de velocidade máxima, com uma autonomia de 630 km segundo o método chinês CLTC, similar ao antigo método europeu NEDC e muito mais optimista do que o actual WLTP, em que dificilmente ultrapassará 500 km.

O Xiaomi SU7 Ultra começará a ser entregue a clientes no final do 1.º trimestre de 2025, sendo proposto por cerca de 110 mil euros na China. Durante os 10 minutos seguintes à abertura das encomendas, o SU7 Ultra recebeu ordens de 3680 clientes, valor que deverá agora subir ainda mais depois de bater o Porsche Taycan. Resta saber se a versão de série do Ultra será capaz de manter o andamento…