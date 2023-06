O circuito alemão de Nürburgring continua a marcar o ritmo e a estabelecer o ranking dos melhores desportivos do mercado, estatuto que depende de quem realize a volta mais rápida ao Anel Norte deste traçado, que também é conhecido como o “Inferno Verde”. E, no que respeita às berlinas desportivas eléctricas, o Tesla Model S Plaid é o novo recordista, ao ter registado oficialmente uma volta em 7 minutos e 25,231 segundos.

A primeira berlina familiar eléctrica desportiva a reclamar o recorde na pista germânica foi o Taycan que, em Agosto de 2019 – ainda como protótipo e sem a presença de um responsável do circuito para certificar o resultado –, realizou uma volta em 7.42. A resposta da Tesla chegou em Setembro de 2021, quando o Model S Plaid passou a estar disponível, tendo cronometrado uma volta ao traçado de 20,6 km em 7.30,909.

De recordar que, já em 2021, a versão do circuito utilizada para os recordes cresceu cerca de 200 metros, o que levou a organização a criar um efeito corrector para que os tempos antigos pudessem ser comparados e “arrumados” no novo ranking. Isto pressupunha somar 4,67 segundos ao tempo realizado nos 20,6 km para os fazer corresponder ao traçado de 20,8 km, o que significa que o tempo do Taycan seria promovido para aproximadamente 7.47, enquanto o tempo por volta do Plaid passava a 7.35,579.

Beat previous record by >8 seconds! pic.twitter.com/BLtZV9WGYM — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

A Porsche não digeriu muito bem a derrota e regressou ao Nürburgring, em Agosto de 2022, com um Taycan Turbo S equipado com um kit performance, desenvolvido e produzido pelo transformador e preparador de carros para competição Manthey Racing, o que permitiu ao Porsche rodar em 7.33,35 (já na pista com 20,8 km), retirando quase dois segundos ao Plaid. Mas este kit da Manthey só estava disponível na Alemanha.

Agora, a 2 de Junho, foi a vez da Tesla voltar ao mítico circuito com o Model S Plaid equipado com o Track Package, que disponibiliza a todos os seus clientes e que inclui pinças e discos maiores em carbocerâmica, similares aos do Taycan, para melhor resistirem a uma utilização em pista. A melhor volta foi estabelecida em 7.25,231, retirando 8 segundos ao recorde anterior. Veja aqui a volta do recorde: