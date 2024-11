Em atualização

O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, demitiu-se da liderança da Igreja Anglicana esta terça-feira, dizendo que renunciou “com tristeza” depois de não ter conseguido garantir que houvesse uma investigação adequada sobre as alegações de abusos sexuais a crianças e jovens por parte de um voluntário em campos de férias cristãos nos anos 70 e 80.

“Tendo solicitado a graciosa permissão de Sua Majestade o Rei, decidi renunciar ao cargo de Arcebispo de Cantuária”, disse Welby num comunicado publicado no site da Igreja de Inglaterra, onde assume que foi informado em 2013 sobre os abusos sexuais, embora ressalve ter sido igualmente informado de que a polícia também tinha sido notificada. “Acreditei erradamente que seria seguida uma resolução apropriada”, assegura.

Welby considera ser “muito claro” que deve “assumir a responsabilidade pessoal e institucional pelo longo e traumatizante período entre 2013 e 2024”. Além disso, revela que os últimos dias renovaram o seu “há muito sentido profundo sentimento de vergonha pelas falhas históricas de salvaguarda da Igreja de Inglaterra”.

“Espero que esta decisão deixe claro o quão seriamente a Igreja de Inglaterra compreende a necessidade de mudança e o nosso profundo compromisso em criar uma Igreja mais segura. Ao renunciar, faço-o com tristeza por todas as vítimas e sobreviventes de abusos”, acrescenta na nota.

Durante o período de transição do cargo, compromete-se a “prestar assistência às vítimas”. “Delegarei todas as minhas outras responsabilidades de salvaguarda atuais até que o processo de avaliação de riscos necessário esteja concluído”, garante.

O líder religioso estava a sofrer pressão para se demitir após uma investigação ter revelado que não informou a polícia sobre abusos físicos e sexuais cometidos em série por um voluntário em campos de férias cristãos. Um relatório publicado na semana passada, citado pela ABC News, prova que podia tê-lo feito em agosto de 2013, quando foi informado oficialmente do caso de agressões sexuais cometidas por John Smyth, pouco depois de se ter tornado arcebispo de Cantuária.

Na semana passada, Welby reconheceu responsabilidade por não ter garantido que as acusações fossem investigadas com a “energia” com deveriam ter sido depois de ter tido conhecimento do historial de abusos. Mas garantiu que, mesmo assim, não se iria demitir. “Como disse, não tinha conhecimento ou suspeita das acusações antes de ser informado em 2013 – e, portanto, depois de refletir, não pretende demitir-se”, referiu um porta-voz da Igreja em comunicado.

Nos últimos dias, alguns membros do Sínodo Geral, a assembleia nacional da Igreja Anglicana, criaram uma petição a pedir ao Arcebispo de Cantuária que se demitisse, defendendo que tinha “perdido a confiança do seu clero”. A petição reunia mais de 6.800 assinaturas até ao final da tarde desta segunda-feira.