Anas Said, um homem de 28 anos foi detido em Houston, no Texas, acusado de tentar fornecer materiais de apoio ao auto-proclamado Estado Islâmico (ISIS), classificado como uma organização terrorista estrangeira, nos Estados Unidos, avança o canal local da FOX.

Said estava em grupos de mensagens em plataformas online encriptadas, em que partilhava propaganda elogiosa do ISIS, através de imagens, vídeos e panfletos. Mostrava-se ainda disponível para albergar operacionais e guardar materiais do grupo terrorista na sua casa. As suas posições radicalizaram-se depois dos ataques de 7 de outubro de 2023, do Hamas contra Israel, quando começou a ser mais ativo nestes grupos online e a apelar à violência através de atos terroristas em Houston, descreveu o agente especial do FBI, responsável pela investigação.

“Ele gabou-se que cometeria um ataque do género do 11 de setembro se tivesse os recursos para tal. E expressou vontade de se juntar ao exército dos EUA para que pudesse levar a cabo os planos quando estivesse dentro das fileiras”, acrescentou Douglas Williams.