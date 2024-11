Carlos Silva Santiago, deputado na Assembleia da República pela AD (Aliança Democrática), atropelou uma criança numa passadeira em Vila Nova de Paiva no início do mês, provocando ferimentos no menor. O antigo presidente da Câmara de Sernancelhe conduzia alcoolizado. A notícia foi avançada pelo jornal Correio da Manhã e confirmada ao Observador por fonte conhecedora do processo.

O acidente aconteceu no centro de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu. Quando foi sujeito ao teste do balão acusou inicialmente uma taxa-crime de 1,35 gramas de álcool por litro (g/l) de sangue, segundo o Correio da Manhã. O deputado terá pedido, no entanto, uma contraprova, acusando nesse segundo teste 0,96 g/l — tratando-se de contraordenação muito grave, obriga ao pagamento de 500 euros de multa, valor que o deputado terá liquidado no momento.

Segundo aquele jornal, à GNR, o também presidente da distrital de Viseu do PSD terá justificado “que a criança atravessou a passadeira a correr sem que nada o fizesse prever” e que, por isso, “travou de imediato”.

Já a criança garantiu que o deputado “não parou e que, por causa disso, ficou com o pé preso na roda do veículo”. A versão da criança, escreve o Correio da Manhã, é confirmada por uma testemunha no local.

Carlos Silva Santiago suspendeu em abril a presidência da Câmara de Sernancelhe para integrar as listas da AD e assumir o lugar de deputado.