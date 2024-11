Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Primeiro foram os Estados Unidos da América (EUA). Numa situação tensa entre o Ocidente e a Rússia, por causa da permissão para que a Ucrânia utilize mísseis de longo de alcance, a embaixada norte-americana em Kiev informou que “recebeu informações precisas sobre um possível ataque aéreo significativo” esta quarta-feira de manhã e as instalações foram encerradas. Seguiram-se os corpos diplomáticos de alguns países europeus, como Itália, Espanha e Grécia. Da parte da tarde, foi a vez de Portugal e do Canadá encerrarem a sua embaixada.

“Como medida de precaução, a embaixada vai ser encerrada e os funcionários da embaixada são aconselhados a procurar abrigo em caso de ataque”, refere uma nota da embaixada norte-americana, recomendando aos cidadãos dos Estados Unidos na Ucrânia para procurarem abrigo em caso de alerta aéreo.

No entanto, a situação rapidamente se alterou. A meio da tarde, a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, assinalou que a embaixada “retomou os serviços após uma suspensão temporária”, não detalhando, contudo, se a embaixada reabriria portas. “Continuamos a encorajar os cidadãos dos EUA a manterem-se vigilantes, a monitorizarem fontes ucranianas para atualização e a estarem em abrigos caso haja um alerta aéreo”, escreveu a diplomata no X (antigo Twitter).

.@USEmbassyKyiv has resumed services following a temporary shelter-in-place suspension earlier today. We continue to encourage U.S. citizens to remain vigilant, monitor official Ukrainian sources for updates, and be prepared to shelter in place if an air alert is announced.…

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 20, 2024