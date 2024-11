Não é fácil esconder eternamente as imagens dos novos modelos, que acabam por ser apanhados na via pública em testes ou em sessões fotográficas. Mas, no caso do novo BMW iX3 — o primeiro veículo a ser concebido sobre a nova plataforma da marca, a Neue Klasse —, esta fuga acabou por acontecer durante o envio das imagens computorizadas do SUV eléctrico para o organismo que procede ao registo de patentes, de onde saltou para a imprensa.

As imagens que pode ver aqui do novo iX3 revelam uma grande proximidade ao protótipo iX3 XConcept (mostrado em Março de 2024), com um estilo tradicional em toda a carroçaria, excepção feita para a frente, em linha com a nova linguagem de design da BMW, que rompe por completo com as soluções exibidas pelos modelos mais recentes. A grelha que nos últimos anos se limitava a um “duplo rim” gigantesco desaparece, para no seu lugar surgir uma solução similar às dos BMW dos anos 60 e 70, com uma grelha fina e horizontal, interrompida a meio por um duplo rim estreito, com a mudança a poder não agradar a todos, diferenciando-se das versões do X3 com motor a combustão.

O protótipo iX3 XConcept, revelado em Março, está muito próximo do que se pode esperar para a versão final do próximo iX3 9 fotos

Se, até aqui, o iX3 era exclusivamente fabricado na China, os novos impostos destinados a absorver as ajudas atribuídas pelo Estado para melhorar a competitividade dos construtores chineses, consideradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio, levaram a marca a mudar de estratégia. A próxima geração do iX3 destinado à Europa será produzida na nova fábrica da BMW em Debrecen, na Hungria, o que deverá acontecer a partir do final de 2025, enquanto os clientes norte-americanos deverão receber os primeiros iX3 em 2027, saídos da fábrica mexicana de San Potosi, com os consumidores chineses a passar pelo mesmo processo em 2026.

A plataforma Neue Klasse, que além do iX3 irá servir de base para o próximo i3, uma berlina eléctrica mais pequena do que o i4, permite montar sistemas eléctricos a 800V, com a BMW a antecipar potências entre 300 e 600 cv e até 800 km de autonomia. Para este objetivo contribuirão as novas baterias da 6.ª geração, que a BMW desenvolveu na China em colaboração com os chineses da Brilliance. As células Gen6, destinadas aos veículos europeus, serão fabricadas em Irlbach-Strasskirchen, na Alemanha.