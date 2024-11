Em atualização

Um avião de carga despenhou-se, na madrugada desta segunda-feira, junto a uma casa nas proximidades do aeroporto de Vilnius, na Lituânia, causando um morto e três feridos, de acordo com a BBC.

“O avião devia ter aterrado no aeroporto de Vilnius e despenhou-se alguns quilómetros ao lado”, disse Renatas Pozela, chefe nacional da unidade de bombeiros e serviços de emergência, citado pela AFP. Pozela confirmou que um dos quatro membros da tripulação morreu.

