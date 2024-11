1743 Palácio Fonte Nova

Rua Álvaro Augusto Rodrigues Vilela, 2635-047 Rio de Mouro. Menu disponível durante o mês de novembro. Reservas através do 927 932 859.

Durante o mês de novembro, e até quando o ingrediente deixar, o 1743 Palácio Fonte Nova vai ter disponível o Menu Trufa Branca d’Alba. Vinda diretamente da região de Piemonte, em Itália, até à mesa do mais recente restaurante do chefs Joachim e Cíntia Koerper, vem convidar os clientes a descobrirem a sua versatilidade através de cada um dos pratos que compõem o menu. Servidos neste palácio do século XVIII, contam todos com o aroma intenso e o sabor persistente deste cobiçado ingrediente. A começar, há tártaro de vitela de leite e trufa branca, seguido de três opções à escolha: ovo a baixa temperatura com purés de batata e espinafre e trufa branca d’Alva, tortelloni em brodo e trufa branca d’Alva ou vieiras talharim ao burro, sálvia e trufa branca d’Alba. Quase a chegar ao fim, o terzo piatti traz este ingrediente rei no risoto com vitela de leite antes de a tarte de chocolate com avelã e mel se enfeitar com o mesmo. O Menu Trufa Branca d’Alba tem o valor de 280 euros por pessoa e está disponível tanto ao almoço como ao jantar.

Paper Moon Algarve

Estrada da Galé, 8200-385 Albufeira. Menu disponível entre 15 de novembro e 15 de dezembro. Reservas através do 289 372 300.

É num ambiente contemporâneo e vibrante que o menu Tartufo Nero vai ser servido durante um mês. De 15 de novembro a 15 de dezembro, o Paper Moon, o restaurante italiano do hotel W Algarve, em Albufeira, vai ter disponível quatro pratos que se apresentam como uma verdadeira ode à trufa negra. Sendo assim o ingrediente principal, esta surge também lascada sobre a sobremesa, mas já lá vamos. Antes, os principais. Do mar, o chef Damiano Di Nunzio sugere a vieira frita com caponata de legumes de inverno e trufa preta (26€) e o robalo assado com alcachofras assadas e trufa preta (32€) e, da terra, o lombo de vaca frito com mil-folhas de batata, redução de vinho Nebbiolo e trufa preta (42€) e o risoto de parmesão de 24 meses e trufa negra (24,00€). De volta à sobremesa, essa vem doce e geladinha: serve-se o gelado de baunilha de Madagáscar com raspas de, adivinhe-se, trufa (14€).

Salotto Divino

R. Nova da Piedade 95, 1200-297 Lisboa. Disponível desde dia 16 de outubro. Reservas através do 218 087 159.

Já desde o dia 16 de outubro que a trufa branca d’Alba tem sido rainha no Salotto Divino, em Lisboa, e assim se vai manter nos próximos meses. O restaurante italiano preparou um menu especial dedicado a este ingrediente através de pratos que combinam a autenticidade dos sabores italianos com as notas de alho e queijo da trufa branca. Homenageando as raízes desta cozinha, começamos com ovos selecionados, cozidos com flores de trufa branca fresca (28€), seguidos de queijo piemontês derretido no forno, enriquecido com as delicadas lascas (36€). Nos pratos principais, a escolha recai entre tagliatelle caseiro, envolto em manteiga e sálvia, com trufa branca (39€), e filet de carne cozinhado em vinho tinto toscano, finalizado com um creme de cogumelos e manteiga de leite fresco, com lascas de trufa branca de Alba (49,90€).

JNcQUOI Avenida e Asia

Av. da Liberdade 182 184, 1250-146 Lisboa. Menus disponíveis durante o mês de novembro. Reservas através do 21 936 9900 e do 21 051 3000.

Também na Avenida da Liberdade, em Lisboa, a trufa se faz rainha durante um mês com os irmãos JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia a prepararem cada um um menu especial. Um ano inteiro à espera que novembro chegue para se deliciarem com este ingrediente, os amantes de trufa vão poder provar no Avenida um menu mais tradicional enquanto que no Asia aquela cultura impera. A começar no primeiro, o Menu Especial do Chef sugere um ovo estrelado com trufa de’Alba (73€) para começar, seguido de tagliatelle de manteiga e trufa d’Alba (85€) e risoto de parmesão e trufa branca (88€). Para terminar, há gelado de baunilha e creme inglês coberto de lascas de trufa d’Alba (85€). Quanto ao Asia, o tataki de wagyu, cogumelos e espargos com trufa branca d’Alba (85€) chega primeiro para receber depois os wontons de frango e trufa branca d’Alba (67€). Nos principais há frango grelhado com molho de miso e trufa branca d’Alba (75€) e arroz salteado de cogumelos de temporada com trufa branca d’Alba (78€) mas na sobremesa já não trufa. Em vez disso, há sempre a opção de pedir uma das grandes estrelas desta casa: a baba de rinoceronte (13€), um creme de chocolate, caramelo, doce de ovos, bolacha e nata.

Corleone

R. Fernandes Thomás 1, 2750-474 Cascais. Menu disponível no final do mês de novembro. Reservas através do 964 236 029.

É plantado à beira mar, na Baía de Cascais, que o Corleone convida a provar uma carta de inverno recheada de sabores tradicionais italianos e onde o conforto e as trufas se sentem. Seja no terraço, com vista para a praia, ou no interior, onde somos transportados para a Costa Amalfitana, o irmão mais novo do Bougain sugere três pratos onde a trufa branca é protagonista, e que estão disponíveis temporariamente. São eles a polenta cremosa com fonduta de parmesão & Tartufo Bianco (40€), o tagliolini al Burro & Tartufo Bianco (65€) e o ravioli di Vitello al Burro & Tartufo Bianco (70€). Para adoçar o fim da experiência, a trufa já não participa. Em vez disso, há sempre tiramisù (12€).

Brilhante

R. Moeda 1G, 1200-066 Lisboa. Menu de trufa disponível até ao início de 2025. Reservas através do 210547981.

Trabalhando sempre com produtos sazonais, o Brilhante destaca o sabor da estação num menu especial disponível até ao início do próximo ano. Totalmente dedicado aos sabores e aromas da Trufa Branca de Alba, o novo menu do chef Luís Gaspar sugere, para começar, um vol-au-vent de rabo de boi com cogumelos e trufa branca de Alba seguido do tornedó rossini com trufa branca de Alba e jus de Vinho Madeira. A aromatizar a sobremesa, a trufa marca também presença no soufflé de avelã de Piemonte e chocolate. A trufa pode ainda ser adicionada a qualquer prato da carta principal, como por exemplo aos clássicos carpaccio do lombo ou bife à Brilhante.

Come Prima

R. do Olival 258, 1200-744 Lisboa. Menu de trufa disponível até dia 30 de novembro. Reservas online.

Mais um ano, mais um menu especialmente dedicado à época do ano no Come Prima. O chef Tanka Sapkota volta a fazer um tributo à trufa branca de Alba com duas entradas, dois primeiros pratos, dois segundos pratos e uma sobremesa, disponíveis até ao final do mês de novembro. A começar, há ovos biológicos mexidos com manteiga, pão torrado e trufa branca de Alba (44,90€), ovos biológicos cozidos a baixa temperatura e trufa branca de Alba (44,90€) e creme de queijo fontina, ricotta de cabra, batata e castanha, finalizado com ovo BIO cozido a baixa temperatura e trufa branca de Alba (39,95€), seguidos depois pelo ravioli recheado com queijo ricotta e fontina, com manteiga dos Açores, parmesão e trufa branca de Alba (51,90€), pasta fresca cabelo de anjo, com manteiga dos Açores e trufa branca de Alba (51,90€), escalopes de lombinho de vitela com manteiga dos Açores, acompanhados com tajarin e trufa branca de Alba (65,90€) e medalhões de lombo de vitela, com creme de castanha e batata-doce, finalizados com trufa branca de Alba (65,90€). No final, zabaione com creme de castanhas, ricotta de cabra e trufa branca de Alba (39,95€).

Sult

R. das Flores 10A, 2750-642 Cascais. Menu de trufa a 280€ e disponível até final de dezembro. Reservas através do 910549593.

De volta a Cascais, o Sult sugere também um menu de trufa branca de Alba, disponível até ao final de dezembro — ou até quando o ingrediente deixar. Pelo valor de 280€, conta com quatro pratos da autoria do chef Nelson Soares. São eles o carpaccio de vitello semi selado com raspas de trufa, o tajarin alba, com trufa laminada, o porco preto braseado e o risotto de trufas. Como em qualquer italiano, aqui também não falta o tiramusù mas chega sem trufa e com pistacio (12€). Para adoçar o final do menu, há ainda mais três sobremesas fixas na carta deste restaurante: bolo de chocolate com praliné de avelã (10€), torta al limone e basilico (8€) e torta di ricotta e morangos ao balsâmico (8€).

Rocco

R. Ivens 14, 1200-227 Lisboa. Menu disponível durante o mês de novembro. Reservas através do 21 054 3168.

A white truffle season já chegou ao Rocco e fica até ao final do mês com um menu extra dedicado à caça e a este ingrediente da época. Combinando sempre os autênticos sabores italianos com os ingredientes da estação, este restaurante de Lisboa apresenta uma entrada e dois pratos principais onde a trufa se faz rainha. São eles o ovo de codorniz trufado (34€), com espargos verdes, cogumelos selvagens e trufa branca, o risotto de pato (40€) com escalope de foie gras e trufa branca e a tagliatelle al funghi e tartufo (48€) em roda de pecorino e trufa branca.

Gunpowder

R. Nova da Trindade 13, 1200-303 Lisboa. Disponível durante a época da trufa. Reservas através do 21 822 7470.

Outono é sinónimo de trufa e no Gunpowder há dois novos pratos no menu que combinam o melhor dos sabores sazonais. Para provar há frango korma, pistácio com batatas trufadas, uma perna recheada de trufa, espinafres e queijo, servida com molho de pistácio, batata ralada e trufa laminada, e ainda uma perdiz de perna vermelha nihari com taftan de açafrão, com a ave cozinhada lentamente com cebolas, iogurte e especiarias, servida com pão de açafrão taftan.

2Monkeys

Torel Palace Lisbon, R. Câmara Pestana 45, 1150-082 Lisboa. Menu de degustação por 220€ por pessoa Reservas através do 21 826 2927.

Os sabores da estação também já chegaram ao Torel Palace Lisbon com os chefs Guilherme Spalk e Vitor Matos a pensarem nos dias mais frios e a criarem um novo menu de degustação pelo valor de 220 euros por pessoa. Entre os vários momentos gastronómicos, há um que se destaca pela trufa: uma combinação de veado e deste ingrediente outonal para ser desfrutada neste balcão estrelado com capacidade para 14 pessoas.