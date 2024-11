O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai acolher, a partir de sábado, a “Fábrica de Emoções”, uma iniciativa que levará os mais novos a refletir sobre sentimentos, através de um percurso por várias estações espalhadas pelo Parque.

Na iniciativa, que decorre até 6 de janeiro, cada criança é “colaborador” da Fábrica, percorre várias estações do Parque, num circuito desenhado para inspirar criatividade e reflexão sobre os sentimentos, e cria talismãs da sorte, anunciou, esta sexta-feira, a Fundação Bissaya Barreto, em nota enviada à agência Lusa.

O diretor do Portugal dos Pequenitos, Nuno Gonçalves, explicou que esta é uma iniciativa que “visa não apenas divertir, mas também incentivar as crianças a refletirem sobre o impacto das emoções positivas no mundo, enquanto promove a criatividade, a expressão emocional e a união familiar, e celebra a magia do Natal de forma educativa”.

O Talismã das Emoções, acrescentou, “é um símbolo de partilha e de esperança, criado pelos pequenos colaboradores, que ficam com uma recordação do Parque e oferecem a outras pessoas, espalhando a alegria do Natal”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O percurso tem início no Departamento de Recursos Humanos, no espaço da Capela de Santa Iria, onde as famílias são recebidas e as crianças criam o cartão de colaborador.

No Centro de Formação, no Mosteiro de Alcobaça, exploram o mundo das emoções e recebem a missão do Pai Natal.

Em seguida, na própria “Fábrica de Emoções”, no Castelo de Guimarães, colocam a criatividade em ação e, no laboratório, produzem um Talismã das Emoções gravado com um sentimento positivo, que são polidos, pintados e embalados.

Segue-se a “secção de envio”, onde os adultos podem participar, ajudando as crianças a preparar um envelope com um talismã e um voucher de desconto, que colocam no marco do correio, no Parque.

A experiência termina com a visita ao Escritório do Pai Natal, no espaço da Biblioteca.

A “Fábrica de Emoções”, atividade incluída no bilhete de acesso ao Parque, acontece diariamente, das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.

Já o escritório do Pai Natal funciona aos domingos, das 11h30 às 13h00 e das 15h00 às 16h30.