A Nobel da Paz Narges Mohammadi foi libertada esta quarta-feira temporariamente por razões médicas, anunciou esta quarta-feira a defesa da iraniana detida desde novembro de 2021, numa mensagem publicada na rede social X.

“De acordo com o parecer do médico legista, o Ministério Público de Teerão suspendeu a execução da pena de Narges Mohammadi por três semanas e ela foi libertada da prisão”, segundo o seu advogado, Mostafa Nili.

After weeks of delay following Narges Mohammadi’s painful bone surgery, the prosecutor finally approved lawyer Mostafa Nili’s request, granting her a 21 day suspension of sentence today.

