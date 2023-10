Em atualização

Narges Mohammadi é a vencedora do Nobel da Paz 2023, revelou esta sexta-feira a academia sueca, que distinguiu a ativista e jornalista iraniana pela “luta contra a repressão das mulheres no Irão”. “A luta heroica veio com um grande custo pessoal. O regime deteve-a 13 vezes, condenou-a cinco vezes e sentenciou-a a 31 anos na prisão. Ela ainda está presa no momento em que falo”, indicou Berit Reiss-Andersen, a presidente do comité Nobel.

Salientando o trabalho de Narges Mohammadi na luta contra a discriminação e contra a opressão das mulheres, a academia sueca frisou que a ativista luta “pelo direito a viver de forma digna”. “Esta luta no Irão teve como consequências perseguições, detenções, tortura e até a morte.”

“Narges Mohammadi luta pela liberdade de expressão e pelo direito à independência, num país que quer esconder as mulheres e quer cobrir os seus corpos”, defendeu Berit Reiss-Andersen, que disse que o regime iraniano não só tem esse objetivo com o sexo feminino, como com toda a população.

O comité sueco reforçou que Narges Mohammadi é uma “mulher, defensora dos direitos humanos e alguém que luta pela liberdade“. “Ao distingui-la, o comité Nobel deseja homenageá-la pela luta corajosa pelos direitos humanos, liberdade e democracia”, vincou Berit Reiss-Andersen.

Para além disso, com este prémio, o comité também quer reconhecer as “milhares de pessoas que se protestaram contra as políticas teocráticas iranianas de discriminação e opressão contra as mulheres”.

Defendendo direitos iguais para todos, a academia considerou que só assim se atinge “a fraternidade entre nações”, que Alfred Nobel “queria promover”. O prémio de Narges Mohammadi segue a tradição, segundo Berit Reiss-Andersen, de que o trabalho “para o avanço, para a justiça social, para os direitos humanos e para democracia” valem a pena. “São condições importante para uma paz duradoura.”

Após uma questão dos jornalistas sobre como é que o prémio seria entregue a Narges Mohammadi — já que a ativista está detida —, Berit Reiss-Andersen esclareceu que espera que seja entretanto “libertada” pelo regime iraniano. Contudo, se isso não acontecer, o comité disse apenas que tem “uns meses para planear” a maneira como é que vai entregar o galardão.

A presidente do comité Nobel referiu ainda que espera que o regime iraniano “ouça o seu próprio povo” e que trabalhe para construir uma “sociedade sustentável” com “direitos democráticos e respeito, pelos indivíduos e pelos direitos humanos”.

Confrontada sobre os riscos de Narges Mohammadi pode sofrer represálias pela entrega do prémio, Berit Reiss-Andersen sublinhou que isso será “responsabilidade do governo” iraniano — e todo o mundo estará atento ao sucedido. Adicionalmente, a presidente do comité realçou que este galardão tem um “carácter universal” que manda uma mensagem a todos os governos que não protegem os direitos das mulheres.

No anúncio da entrega do galardão, Berit Reiss-Andersen lembrou ainda a morte de Mahsa Amini, que foi presa — e acabou por morrer na prisão —, por não respeitar o código de indumentária iraniano. “A sua morte desencadeou as maiores demonstrações políticas contra a brutalidade e contra a opressão das mulheres face ao regime iraniano desde que tomou o poder em 1979.”

“O regime iraniano respondeu com mão firme aos protestos. Mais de 500 manifestantes morreram, muitos foram feridos. Pelo menos 20 mil foram detidas”, recordou Berit Reiss-Andersen, que utilizou o lema “mulheres, vidas e liberdade” que expressa “a dedicação e trabalho de Narges Mohammadi”.

Narges Mohammadi começou a sua vida profissional como engenheira, ao mesmo tempo que publicava artigos de opinião na imprensa. Depois, tornou-se ativista e começou a defender publicamente os direitos das mulheres até ser detida, a primeira vez em 2011.

No ano passado, os vencedores do galardão foram três: o ativista bielorrusso Ales Bialiatski, o grupo de direitos humanos russo Memoriam e a organização pelos direitos humanos ucraniana Centro para Liberdades Cívica.

Ainda que a guerra na Ucrânia continue a ser um tópico que possui grande importância, Berit Reiss-Andersen enfatizou que, este ano, o comité considerou que era “primordial” distinguir esta “situação única no Irão”. “Muitos descreveram o que aconteceu como uma revolução. O que vemos é uma revolução levada a cabo por mulheres”