A GNR deteve três homens e três mulheres, com idades entre os 34 e 51 anos, por suspeita de tráfico de droga e furtos no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos foram detidos em flagrante na quarta-feira no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

De acordo com os investigadores, os suspeitos dedicavam-se ao tráfico de estupefacientes, furtos e recetação de artigos furtados nos concelhos de Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Sever do Vouga.

No decurso das diligências, foram realizadas 20 buscas, sendo 11 domiciliárias e nove em veículos, que resultaram na apreensão de 403 doses de heroína, 199 doses de cocaína e 63 doses de haxixe.

Foram ainda apreendidos seis veículos, três catanas, um bastão de madeira, 1.250 euros em dinheiro, diverso material de corte e embalamento de estupefacientes, diverso material informático e diversas peças de vestuário e artigos de bijuteria.

“Esta operação policial contou com o reforço de diversas valências da GNR, nomeadamente da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro, do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e do Porto, da Equipa Cinotécnica de Aveiro e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) da GNR”, refere a mesma nota.