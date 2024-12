Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra no Médio Oriente

O Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava no Aeroporto de Sanaa, no Iémen, durante o ataque aéreo israelita que atingiu a infraestrutura esta quinta-feira.

“Estávamos prestes a embarcar no nosso voo em Sanaa, há duas horas, quando o aeroporto foi sofreu um ataque aéreo”, escreveu numa publicação nas redes sociais, às 19h20 locais (16h20 de Lisboa). “A torre de controlo de tráfego aéreo, a zona das partidas — apenas a alguns metros de nós — e a pista ficaram danificadas”, disse.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024