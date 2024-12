Artigo em atualização

O Presidente da República condecorou o agora ex-Chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. Dois membros do Governo, o ministro da Defesa Nuno Melo e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel fizeram questão de ficar para a cerimónia. O primeiro-ministro Luís Montenegro não assistiu à condecoração, o que não é assim tão estranho já que António Costa também não esteve na distinção do antecessor António Mendes Calado.

O Presidente da República começa por explicar que a Ordem de Cristo passou a ser “destinados apenas a altos cargos de Estado”, alterando-se uma prática que era mais abrangente. “No caso vertente, estamos numa realidade que ultrapassa o mero proforma, uma vez que reconhece o mérito da prática, com um toque muito pessoal”, elogia Marcelo.

O Presidente da República diz que os homens são também “as suas circunstâncias”, explicando que Gouveia e Melo desempenhou tão bem as funções de CEMA pela experiência que teve nos incêndios e também na task force das vacinas.

Marcelo destaca ainda os “contactos internacionais”, a relação com os centros científicos ou a preocupação de esforços de ligação com o setor privado desenvolvidas pelo Almirante.

O Presidente da República lembra que Gouveia e Melo toma posse pouco antes da Guerra da Ucrânia, em que os drones são muito importantes, e o almirante soube potenciar essa área.

Minutos antes Marcelo deu posse ao novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), o almirante Jorge Nobre Sousa. A cerimónia durou cerca de dois minutos e meio. Henrique Gouveia e Melo passa agora à reserva, como pretendia, e fica com total liberdade nos “direitos cívicos”, sendo expectável que prepare uma candidatura à Presidência da República.