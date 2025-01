Em atualização

Um incêndio de rápida propagação deflagrou esta terça-feira em Los Angeles, na Califórnia, e consumiu mais de 70 hectares em 20 minutos. Até ao momento já arderam mais de 500 hectares e foram dadas ordens de evacuação da zona onde vivem mais de 30 mil pessoas. A cidade de Los Angeles declarou estado de emergência.

O fogo começou no bairro de Pacific Palisades, conhecido por ser um local onde vivem muitas celebridades, e obrigou à fuga de milhares de pessoas. Os órgãos de comunicação locais dão conta de enormes filas de carros de quem está a tentar sair do local, mas também de famílias que acabaram por abandonar os veículos por estarem impossibilitadas de seguir viagem devido à confusão.

A situação, segundo as entidades norte-americanas, pode piorar nas próximas horas, já que são esperadas rajadas de vento que podem superar os 160 km/h e que podem complicar o trabalho dos bombeiros.

Numa conferência de imprensa, o autarca da cidade de Los Angeles, Marqueece Harris-Dawson, revelou que foi decretado estado de emergência devido ao vento. O responsável assegurou que a cidade está “bem preparada”, mas justificou que a declaração da emergência permite uma maior agilidade, libertando recursos, pessoas e dinheiro com rapidez. O “pior” da tempestade com vento associado, alertou, “ainda está para vir”.

Também o governador, Gavin Newsom, esteve no local e, ao olhar para o cenário devastador, atirou: “Que maneira de começar o ano!” Nas declarações aos jornalistas, o responsável agradeceu a prontidão de Joe Biden, Presidente dos EUA, ao disponibilizar recursos, “sem políticas e sem lamentações”.

Nas redes sociais circulam vídeos que mostram a intensidade das chamas, algumas delas onde é possível ver residências a serem consumidas.

???? Los Angeles Pacific Palisades Fire has once again nearly doubled in size, it is now 1100 acres.

Reports that LA Fire Department can’t get through and had to park their trucks due to all of the abandoned cars. They are now using fork lifts and dozers to move abandoned vehicles… pic.twitter.com/pXNP0D91Cq

