Os incêndios florestais de grandes dimensões em Palisades, Eaton e em San Fernando Valley já queimaram milhares de quilómetros quadrados em Los Angeles, nos EUA. Alimentados por fortes rajadas de vento, estão a levar dezenas de milhares de residentes a abandonar as casas para conseguir fugir às chamas. Estima-se que 30 mil residentes já tenham abandonado as casas, em áreas como Pasadena, Santa Monica, Altadena e Malibu.

Em Pasadena, a ordem para sair foi tão abrupta que os residentes de um lar de idosos abandonaram as instalações descalços, refere a CNN.

Nas últimas horas, as autoridades locais emitiram ordens de evacuação para a zona norte de Santa Monica e expandiram os alertas para Malibu e Calabasas, sinalizando o risco de o incêndio continuar a propagar-se. Em Malibu, é pedido aos residentes que abandonem as casas, mesmo que não estejam numa zona com ordens para evacuação.

Os ventos espalham brasas incandescentes e impediram que as aeronaves de combate fossem usadas durante a noite de terça-feira. Espera-se que estas condições adversas persistam até à hora de almoço de quarta-feira.

Ao início da manhã desta quarta-feira, o incêndio em Palisades é aquele que concentra a maior parte das dimensões. As chamas estão em rápido movimento nas encostas de Los Angeles, alimentadas pelo vento forte, obrigando à retirada de moradores e ao corte de estradas no subúrbio de Pacific Palisades.

Poucos minutos depois das 7 horas (hora de Lisboa), o incêndio de Palisades lavrava mais de 1.180 hectares, com um “comportamento extremo” e rajadas de vento que podem alcançar os 96 km/h. De acordo com a CNN, o incêndio consumiu o equivalente a cinco campos de futebol num minuto.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 8, 2025

Partes da Interstate 10 e da Pacific Coast Highway foram encerradas a todo o trânsito automóvel não essencial para ajudar nos esforços de evacuação. Mas outras estradas foram bloqueadas. Em alguns casos, as autoridades aconselharam os residentes a abandonarem os carros nas estradas e a a fugirem a pé. A CNN refere que pelo menos 30 carros foram deixados em Sunset Boulevard, que vão ser removidos com um bulldozer para abrir caminho aos bombeiros.

Os ventos já derrubaram árvores, o que resulta em riscos extremos para os incêndios florestais, para áreas que não registavam chuvas substanciais há meses.

O incêndio em Eaton, que começou durante a madrugada (hora de Lisboa) continua a crescer, estimando-se que já tenha consumido mais de 400 hectares.

“Parece Marte, está tudo vermelho vivo”, contou à BBC a jornalista Amrita Khalid, que vive na cidade de Santa Mónica e que teve de abandonar a casa. O dia começou com normalidade, explicou, “parecia só mais uma manhã bonita de inverno”. “Mas depois, quando estava a caminhar para casa do ginásio, notei uma enorme coluna de fumo negro.” Ainda que reconheça que os fogos florestais “são uma realidade de viver na Califórnia”, desta vez é diferente, porque o incêndio está a lavrar em zonas densamente povoadas.

Uma bombeira de 25 anos ficou ferida com alguma gravidade na cabeça enquanto combatia o incêndio de Palisades, indicou Erik Scott, o porta-voz do Departamento de Incêndios de Los Angeles. O mesmo porta-voz refere que algumas pessoas com queimaduras pediram ajuda num restaurante da cadeia Duke’s, em Malibu, e que foram auxiliados por equipas médicas.

Joe Biden, o Presidente dos EUA, disse na rede social X que está a acompanhar a evolução dos incêndios e que está a “receber informação frequente”. “A minha equipa e eu estamos em contacto com as autoridades locais e já ofereci assistência federal que seja precisa para ajudar a extinguir o terrível incêndio em Pacific Palisades.”

I am being frequently briefed on the wildfires in west Los Angeles. My team and I are in touch with state and local officials, and I have offered any federal assistance that is needed to help suppress the terrible Pacific Palisades fire. Earlier tonight, FEMA approved a Fire… — President Biden (@POTUS) January 8, 2025

Também a vice-Presidente Kamala Harris, natural da Califórnia, emitiu um comunicado sobre os incêndios. “O Doug [segundo cavalheiro dos EUA] e eu estamos a rezar pelos nossos conterrâneos californianos que foram retirados de casa e estamos a pensar em todas as famílias cujas casas, negócios e escolas continuam em risco.”

“Como uma filha orgulhosa da Califórnia, sei o estrago que os incêndios florestais têm nos nossos bairros e comunidades”, declarou, numa nota em que agradeceu aos bombeiros ee a todos “aqueles que arriscam a própria segurança para lutar contra as chamas e ajudar a manter as comunidades seguras”.

De acordo com o New York Times, é invulgar que sejam registados incêndios desta dimensão no estado da Califórnia em janeiro.

Escolas encerradas, voos desviados e estreias canceladas

Desde a tarde de terça-feira (já noite na hora de Lisboa) que pelo menos 220 mil pessoas estão sem eletricidade, refere o New York Times. As grandes colunas de fumo e o vento forte já levaram ao cancelamento e desvio de voos da Southwest Airlines.

Esta quarta-feira, todas as escolas em Malibu vão estar encerradas, tal como as 23 escolas de Pasadena, de vários níveis de ensino. Em Santa Monica, o distrito escolar prevê a abertura das escolas, mas avisa que a situação pode mudar consoante a avaliação de segurança das zonas.

A situação de emergência em Los Angeles já levou ao cancelamento das estreias de alguns filmes em Hollywood. A estreia do filme biográfico do cantor Robbie Williams, Better Man, foi cancelada, disse um porta-voz da Paramount Pictures. A estreia do filme Unstoppable, com Jennifer Lopez, e de Wolf Man, produzido por Ryan Gosling, também foram canceladas.

A cerimónia de anúncio dos nomeados para o Screen Actors Guild Awards (SAG) também foi cancelada “por uma questão de precaução e segurança dos apresentadores, convidados e trabalhadores”, justificou a associação. Os nomeados vão ser anunciados na mesma esta quarta, mas através de um comunicado.