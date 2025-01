A PSP agiu de forma justificada na operação policial no Martim Moniz, não tendo tido motivações racistas. É esta conclusão da maioria dos portugueses segundo uma sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF, JN e O Jogo, publicada este sábado. As respostas revelam que uma clara maioria dos inquiridos concorda com a operação e uma percentagem ainda maior não identificou motivações racistas.

De uma amostra de 400 pessoas inquiridas entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro, 57% disseram concordar ou concordar totalmente com a operação policial que decorreu na Rua do Benformoso, no dia 19 de dezembro de 2024. Entre os que responderam afirmativamente estão principalmente homens, de média idade e eleitores da AD, do Chega e da Iniciativa Liberal.

Apenas 27% dos inquiridos dizem discordar ou discordar totalmente da operação policial conduzida no Martim Moniz, com uma maior preponderância entre eleitores do Bloco, do Livre e do PAN. Já os eleitores do PS e da CDU dividem-se, de forma equilibrada, entre os que discordam e os que concordam com a ação da PSP. Já 14% dos inquiridos declarou ser “neutro”.

A resposta à segunda questão é igualmente elucidativa. Questionados se consideram que “esta ação policial foi um ato racista”, 65% dos inquiridos disseram discordar ou discordar totalmente dessa conclusão. Apenas 20% dos inquiridos disse concordar com a índole racista desta operação.

Novamente, os eleitores do PS mostraram-se divididos sobre esta questão. Metade dos inquiridos que disseram ter votado nos socialistas disse não considerar que a ação da PSP tenha tido motivações racistas; 31% do mesmo grupo de eleitores condenaram a operação nestes termos.

Segundo justificaria o Governo, a operação da PSP no Martim Moniz, dias antes do Natal, foi conduzida com o objetivo de aumentar a perceção de segurança na capital. Contudo, houve quem, sobretudo à esquerda, visse naquela ação um ataque direto à comunidade imigrante. A polémica estalou quando circularam fotografias da operação, em que se viam dezenas de imigrantes encostados à parede.

As imagens serviram de mote para a manifestação contra o racismo e xenofobia que aconteceu em Lisboa na tarde deste sábado. Ao mesmo tempo, o Chega convocou uma manifestação a favor das forças de segurança. A dicotomia entre as duas manifestações refletem os resultados da sondagem.