A Toyota puxou dos galões no Salão Automóvel de Tóquio, que abriu portas a 10 de Janeiro. Entre outras novidades, os olhares mais curiosos concentraram-se no pequeno (mas potente) GR Yaris M Concept, apresentado como protótipo, mas com trunfos destinados a atrair quem aprecia pequenos desportivos capazes de colocar os grandes em sentido. É ainda possível que este super GR Yaris sirva de base para o próximo MR2, o coupé de dois lugares com motor central que foi produzido entre 1984 e 2007.

O GR Yaris M Concept começa por trocar o motor dos outros GR Yaris, o três cilindros sobrealimentado com 1,6 litros e 280 cv, pelo G20E, uma unidade com dois litros e quatro cilindros, igualmente sobrealimentada, que a Toyota está a desenvolver, potencialmente para o novo Celica. A potência desta nova unidade deverá rondar 400 cv, o que num modelo com pouco mais de 1300 kg promete emoções a rodos, uma vez que se trata de um pequeno superdesportivo ao nível do saudoso Peugeot 205 Turbo16 que, recorde-se, na versão base extraía 200 cv do motor 1.8T, mas que na versão Grupo B de competição superava 500 cv, precisamente aquela que se sagrou campeã do mundo em 1985.

Além do novo motor, o GR Yaris M Concept desloca o motor do compartimento dianteiro para posição central, logo atrás dos dois (e únicos) assentos. Com isto, o construtor japonês persegue uma melhor distribuição do peso pelos dois eixos, optimizando o comportamento com o sacrifício do assento posterior. Depois, o sistema de tracção integral da marca, o GR Four, promete um comportamento eficaz, recorrendo a truques herdados do Yaris que se sagrou campeão mundial no WRC cinco vezes nos últimos seis anos.

Não se sabe se o GR Yaris M Concept irá passar à produção em série, para a qual certamente não faltariam clientes. Mas a Toyota vai continuar a fazer evoluir este protótipo, para já ponderando defender com ele as cores da marca no Super Taikyu Series. E, se o marketing dos japoneses assim o ditar, a mecânica e o chassi deverão dar corpo ao próximo MR2.