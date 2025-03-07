A decisão de Donald Trump de interromper o apoio militar à Ucrânia trouxe receios à comunidade internacional, mas também levantou incertezas e instabilidade dentro das fronteiras dos Estados Unidos da América. A cidade de Scranton, no estado da Pensilvânia, teve um salto de produtividade por conta da guerra na Europa, na área de fabrico de armas e munições, e, agora, dezenas de pessoas podem ficar desempregadas.

Scranton popularizou-se após a invasão russa por ser a casa da SCAAP (Scranton Army Ammunition Plant), uma instalação do Departamento da Defesa norte-americano, que fabrica projéteis de grande calibre (155mm). Este tipo de munições tem sido essencial para travar os avanços russos em território ucraniano, diariamente, apontou a BBC.

Sob a gestão da empresa de defesa General Dynamics, a fábrica deu um salto na produção após o início da guerra na Ucrânia. Entre 2009 e 2017, a indústria de Scranton e os outros dois fabricantes de projéteis de 155mm na região produziram, em conjunto, 9 mil munições por mês. Em setembro de 2024, na altura em que o presidente Volodymyr Zelensky a visitou, a produção já tinha aumentado quatro vezes, para 36 mil munições por mês, segundo dados partilhados pelo exército norte-americano.

De acordo com o autarca de Scranton, Paige Cognetti, a fábrica adicionou dezenas de empregos à cidade e aumentou a sua capacidade económica. A estimativa é que 400 pessoas estavam a trabalhar na instalação no final de 2024. Cognetti disse à BBC que a cidade “tem orgulho em ter um histórico de apoio à Ucrânia”, apesar do drama político recente entre Washington e Kiev. “Foram duas semanas muito difíceis aqui, ao assistirmos à corrosão do apoio da administração dos Estados Unidos”, completa.

Bob Durkin, presidente da Câmara do Comércio de Scranton, concorda que a fábrica é importante na região, principalmente por conta da “qualidade dos postos de trabalho” proporcionados. “Eles pagam bons salários, salários que podem sustentar famílias”, disse, após referir que os efeitos das decisões de Trump não devem ser muito grandes, tendo em vista que a SCAAP não está entre as maiores e mais importantes indústrias da região.

Apesar de ter vencido no estado da Pensilvânia nas eleições de 2024, Donald Trump não foi o candidato escolhido pelos eleitores do condado de Lackawanna, onde Scranton, terra natal do seu antecessor Joe Biden, um grande aliado da Ucrânia, está localizada.