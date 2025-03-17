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A alta representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros revelou esta segunda-feira que há um “amplo consenso” para uma proposta de 40 mil milhões de euros para apoiar militarmente a Ucrânia, mas não concretizou a proposta.

Em conferência de imprensa, em Bruxelas – capital da Bélgica e onde estão localizadas as principais instituições da UE – Kaja Kallas (ex-primeira-ministra da Estónia) disse que há um “amplo consenso” para a denominada “proposta Kallas” para aumentar o apoio militar à Ucrânia.

“Há um amplo consenso para uma iniciativa de defesa no valor de 40 mil milhões de euros”, sustentou a chefe da diplomacia europeia, que falava no final da reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, em que participou o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel.

No entanto, Kaja Kallas não especificou a proposta, não disse que países apoiam ou rejeitam esta proposta, nem o que poderá incluir.

A proposta, anunciada há algum tempo, não tem até esta segunda-feira um valor definido e apenas foi comunicada pela alta representante como uma intenção que tem tentado fazer valer junto dos Estados-membros, que pouco se têm pronunciado sobre as especificidades deste plano.