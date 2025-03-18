A atriz Rita Sarrico, de 29 anos, é a candidata escolhida pelo Bloco de Esquerda para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas deste ano, confirmou nesta terça-feira a própria à agência Lusa.

A resposta à crise na habitação, ao acesso aos cuidados de saúde e o combate às desigualdades sociais são as principais prioridades da candidata bloquista, que atualmente exerce o cargo de deputada na Assembleia Municipal de Loures, distrito de Lisboa.

“Tenho estado no trabalho autárquico desde 2017 e o Bloco foi a verdadeira oposição na altura ao discurso extremista do então candidato pelo PSD, André Ventura. Atualmente, com Ricardo Leão (PS) voltamos a ter um discurso de oposição aos mais vulneráveis”, afirmou a candidata bloquista.

No que diz respeito à habitação, Rita Sarrico dá como exemplo a situação vivida nos bairros precários e ilegais do Talude Militar e das Marinhas do Tejo, onde estão previstas durante esta semana a ocorrência de demolições.

Rita Sarrico tem 29 anos e é atriz e produtora, ocupando também o cargo de dirigente nacional do Bloco de Esquerda.

Em 2021 foi eleita para a Assembleia Municipal de Loures, tendo coordenado o trabalho autárquico da estrutura local do Bloco desde então.

Enquanto deputada, coordenou a comissão de Educação, Juventude, Cultura e Desporto da Assembleia Municipal e foi a principal interveniente na defesa do acesso à habitação em Loures, na requalificação do parque escolar do município e na luta por melhores condições de vida para as pessoas mais vulneráveis.

Além de Rita Sarrico, também já anunciaram a candidatura ao município de Loures Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU) e Bruno Nunes (Chega).

O executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega.

O PS e o PSD estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal, conquistada em setembro de 2021 pelo socialista Ricardo Leão sem maioria absoluta.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro deste ano.