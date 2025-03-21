Correu, saltou, ficou em terceiro e celebrou o bronze. Este podia ser mais um dia normal na vida de qualquer atleta de competição que luta por medalhas numa prova internacional de atletismo. Até certo ponto, foi o que o brasileiro Almir dos Santos viveu esta sexta-feira em Nanjing, no primeiro dia do Campeonato do Mundo em Pista Coberta. Contudo, quando nada o fazia prever, o atleta do triplo salto foi desqualificado e a medalha de bronze mudou de dono.

Tudo aconteceu durante a sessão da manhã desta sexta-feira. O brasileiro, que tem como treinador o português José Uva, alcançou os 17,22 metros na final do triplo salto, mas acabou por ser desclassificado na secretaria devidos… às suas sapatilhas. Almir apresentou-se em competição com o modelo Triple Jump Elite 2 da Nike, de quem é embaixador. Contudo, os regulamentos da World Athletics relativos à utilização de sapatilhas obrigam a meia sola ter uma altura máxima de 20 milímetros, contrapondo com os 25 milímetros praticados até novembro do ano passado. Foi através dessa mudança que o modelo em questão passou a ser considerado ilegal e inviabilizou o triplista de garantir a medalha, com a Federação Internacional a assegurar que comunicou a mudança a todos os fabricantes.

???? BREAKING – Almir Dos Santos ???????? has been stripped of his World Indoor Triple Jump Bronze Medal won a matter of hours ago. He has been disqualified due to his spikes not meeting the criteria. As a result, Hugues Fabrice Zango ???????? takes yet another global medal pic.twitter.com/MxzZ8CMAQq — World Athletics Hub (@wldathleticshub) March 21, 2025

Segundo a Federação Brasileira de Atletismo, que anunciou ter apresentado recurso – entretanto chumbado – da decisão, “as sapatilhas fazem parte de indumentária de uso livre dos atletas, que estão autorizados a utilizar material de patrocinador próprio”, o que acontece com Almir. “O atleta alegou que não tinha a informação do seu patrocinador de que a sapatilha usada na final não era permitida e de que o material tinha sido verificado pela organização do Mundial na câmara de chamada, ou seja, antes da entrada na pista para a final”, acrescentou a organização.

Com esta decisão, Almir dos Santos perdeu a hipótese de conquistar a sua segunda medalha em Mundiais em Pista Coberta, depois de ter sido prata em Birmingham-2018. Para além dessa conquista, o brasileiro tem no currículo um segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e foi finalista nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Quem acabou por aproveitar a desqualificação foi Hugues Fabrice Zango, do Burquina Faso, que subiu ao terceiro lugar depois de ter competido com o modelo… Triple Jump Elite, o mesmo de Almir, mas com a versão 3 – que é legal. O italiano Andy Díaz, que já tinha chegado ao pódio nos últimos Jogos Olímpicos atrás de Jordan Díaz e Pichardo, ficou com o ouro e o chinês Zhu Yaming com a prata.

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