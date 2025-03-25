Perante o escândalo em torno da utilização da plataforma Signal por membros da administração Trump, Hillary Clinton teve uma reação irónica (e sucinta): “Só podem estar a brincar“.
A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, foi duramente criticada pelos republicanos por usar o seu e-mail pessoal para comunicações secretas. Clinton usou a rede social X para partilhar a notícia escrita pelo jornalista da The Atlantic que terá sido inadvertidamente adicionado a um grupo na plataforma Signal, de comunicações eletrónicas, e passou a receber informação sensível incluindo planos de guerra.
Clinton, que foi derrotada por Donald Trump nas eleições de 2016 e várias vezes durante essa campanha foi incriminada pelo seu uso do e-mail pessoal, reagiu à polémica usando uma expressão vulgarmente usada para transmitir ironia.
???? You have got to be kidding me.https://t.co/IhhvFvw6DG pic.twitter.com/bnNG4dGSpI
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 24, 2025
Tudo começou no dia 11 de março, quando o jornalista recebeu um pedido de contacto de Mike Waltz – que agora poderá ter o cargo de conselheiro nacional de segurança em risco. Apesar de já ter contactado anteriormente com o conselheiro de segurança nacional, Jeffrey Goldberg mostrou-se cético de que se tratasse do verdadeiro Michael Waltz, face à relação tensa da atual administração americana com diversos meios de comunicação.
O estranho caso da inclusão de um jornalista no grupo secreto de chat da Casa Branca sobre os ataques aos houthis