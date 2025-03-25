A Comissão Europeia vai apresentar, esta quarta-feira, um plano para prevenir as consequências da guerra e da crise climática. A Estratégia de Preparação da União apela a que os cidadãos europeus tenham em casa um kit de emergência que permita a sua sobrevivência durante 72 horas sem ajuda externa em caso de catástrofe.

Cada agregado familiar deve assim ter uma reserva mínima para três dias de bens essenciais como água, alimentos, medicamentos, pilhas e baterias elétricas. Estes deverão ser suficientes para reduzir a dependência imediata de ajuda externa em situações de ciberataques, pandemias ou consequências da crise climática.

Como refere o documento ao qual o El País teve acesso, de acordo com a Comissão Europeia, este abastecimento responde à ideia de que “o período inicial é o mais crítico” em qualquer crise. “Temos de preparar-nos para incidentes e crises intersetoriais de grande escala, incluindo a possibilidade de agressão armada, que afetem um ou mais Estados-Membros”, defendem as autoridades europeias no documento citado pelo jornal espanhol.

O plano insere-se numa estratégia mais ampla de preparar económica, militar e socialmente a UE para qualquer ameaça até 2030. Para além do kit, estão também previstos cursos especializados e exercícios conjuntos que visam a melhorar a capacidade de resposta dos cidadãos europeus. O projeto espera ainda criar uma plataforma digital que vai fornecer informações sobre os riscos e as opções disponíveis — como abrigos — em caso de crise. A UE tenciona igualmente coordenar as reservas estratégicas de produtos farmacêuticos, matérias-primas essenciais, energia e alimentos a nível europeu.

“Num contexto de aumento dos riscos naturais e de origem humana e de deterioração das perspetivas de segurança para a Europa, é urgente que a UE e os seus Estados-Membros reforcem a sua preparação”, afirmam os dirigentes, acrescentando que “a preparação e a capacidade de resistência da Europa face à violência armada poderão ser postas à prova no futuro”.